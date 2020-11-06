Гидрометцентр предупредил россиян о похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил о похолодании в Центральном федеральном округе России и в южных регионах на следующей неделе. Об этом он рассказал в комментарии ФАН.

Вильфанд отметил, что, несмотря на существенное похолодание на следующей неделе, температура лишь приблизится к своей многолетней норме.

«Заметное понижение температуры ожидается в Центральном федеральном округе и южнее», — сообщил синоптик.

Вильфанд объяснил, что в Центр европейской России будет перемещаться более свежий воздух из Баренцева моря.

«На европейской территории будет антициклон, хоть и Центр, и Северо-Запад европейской части страны окажутся в холодной его части, существенных осадков не будет. Возможны только небольшие – 2–3 мм, но это не осадки. Ждать снега не приходится», — подытожил глава Гидрометцентра.

Ранее Вильфанд сообщил, что преимущественно теплая погода ожидается в российской столице до конца недели. Со следующего понедельника погода в Москве и Подмосковье кардинально изменится.