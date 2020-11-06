Сын объяснил, как перепутал отца с телом экс-председателя Арбитражного суда

Санкт-Петербург, 6 ноября. Мужчина, забравший из морга тело экс-председателя Арбитражного суда Владимира Желтянникова вместо отца, рассказал ФАН – почему смог ошибиться. Валерий Р. объяснил это тем, что оба мужчины сильно похожи. Также его сбила с толку одежда, купленная для похорон отца, и заказанный для него гроб. Мужчина заметил, что отец после смерти стал выглядеть моложе на 20 лет, но не придал этому значения. Приводим интервью с Валерием Р., который за сегодня дважды хоронил отца.

— Почему там получилось, что в морге перепутали тела?

— Обнаружили это только после похорон. И нам позвонили, что это не наш был папа. Что здесь напутали. «Извините-извините, у нас такая ситуация – бирки попутали». А почти все уже ушли с кладбища. Хорошо, что мы, взрослые, еще остались (на кладбище в Вырице, - прим. ФАН) — я с сестрой, и три подруги с нами

— Получается, вы уже похоронили чужого человека вместо своего отца?

— Да, уже засыпали. Все цветами обложили. Потом нам позвонили и сказали, что такая вот ситуация. Я не знаю больше, что сказать, извините... Вот мы уже заново захоронили все. Надо было успеть до пяти, мы, слава Богу, успели. Да, нормально, все вернули. Не надо уже никого винить, главное, что все хорошо закончилось.

— Вы не заметили в морге, что в гробу мужчина намного моложе вашего папы?

— Говорим, ой, что-то он так изменился. Они говорят, что здесь тела гримируют, что ли… А они похожи, усики такие же. Он, знаете, как будто моложе стал, лет на пятнадцать-двадцать. Он же у нас такой сухенький был.

Напомним, сегодня были сорваны похороны почетного работника судебной системы Владимира Желтянникова — экс-председателя Арбитражного суда, одного из самых титулованных судей не только Петербурга, но и страны. На отпевании, когда подняли крышку гроба, родственники Владимира Ивановича увидели, что внутри лежит тело неизвестного мужчины. Впоследствии выяснилось, что Желтянников и Геннадий Р. лежали в одной палате в клинике, где лечились от онкологии. Умерли они с разницей в полчаса, и при регистрации работники перепутали бирки.