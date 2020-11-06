«Вертолеты России» поставили два Ми-8АМТ в Казахстан

Улан-Удэ, 6 ноября. «Вертолеты России» поставили первую партию машинокомплектов Ми-8АМТ в Казахстан для последующей сборки. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Представители холдинга осуществили доставку в рамках соглашения с АО «НК «Казахстан инжиниринг», АО «Авиаремонтный завод № 405». Согласно договору, Москва обязуется произвести 17 единиц Ми-8АМТ/Ми-171Е и отправить в Нур-Султан. На сегодняшний день только два комплекта покинули авиазавод в Улан-Удэ.

По словам директора предприятия Леонида Белых, реализация данного проекта поможет не только развить вертолетостроение, но и подготовить научно-техническую группу в республике.

Главными заказчиками Ми-8АМТ в Нур-Султане выступили Национальная гвардия МВД и Министерство по чрезвычайным ситуациям. Воздушные суда будут собирать на авиаремонтном заводе № 405 в городе Алматы. По завершении работ они поступят на службу в МЧС Казахстана.

Вертолеты предназначены для перевозки пассажиров и грузов, пожаротушения, охраны лесов, оказания услуг санитарной авиации, аварийно-спасательных работ и выполнения задач МВД республики.