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Актер Дятлов заявил, что мог переболеть коронавирусом еще пару лет назад

Актер Дятлов заявил, что мог переболеть коронавирусом еще пару лет назад

Известный российский актер, певец и музыкант Евгений Дятлов признался ФАН, что вполне мог переболеть коронавирусом в то время, когда о нем еще никто не знал.

Заслуженный артист РФ в эксклюзивном интервью рассказал, могут ли власти, по его мнению, снова закрыть культурные заведения в связи со второй волной пандемии, верит ли он в COVID-19 и чем переболел два года назад.

— Евгений Валерьевич, цифры зараженных и умирающих от новой коронавирусной инфекции не уменьшаются. Есть ли опасность, что опять могут закрыть театры?

— Есть, конечно. Судя по всему, метро, конечно, закрывать не будут, как и магазины, а вот театры закроют. Для того, чтобы все поняли: это, мол, опасно, не ходите туда, не собирайтесь там и не сидите рядом. Только к метро это почему-то отношения не имеет.

— А вы сами верите в то, что коронавирус — реальная штука?

— Слушайте, у меня уже несколько знакомых переболело — слава богу, не тяжело. Но есть, к сожалению, случаи и летальных исходов из моего чуть более дальнего круга. Я верю, что инфекция, безусловно, существует. Что она «пробуждает» какие-то осложнения, и уже они добивают человека. Так что это достаточно опасная история.

Но вы знаете, два года назад, когда не было еще никакого упоминания о коронавирусе, я сильно заболел. Было жуткое воспаление верхних дыхательных путей, и я попал в больницу, где лежал дней 10. И все это время врачи не могли прийти к единому мнению, что же у меня такое.

Актер Дятлов заявил, что мог переболеть коронавирусом еще пару лет назад

— Но хоть что-то же они говорили?

— Было сказано, что это некий «предастматический» бронхит или что-то такое похожее. В общем, какая-то чушь, которую, собственно, толком понять никто так и не смог.

А я перенес все это очень тяжело. Чуть ли не терял сознание от кашля. Не мог дышать, и все такое. Симптомы практически коронавирусные, очень схожие. В конце концов, меня вытаскивали уже какими-то гормональными препаратами. Я, можно сказать, еле выполз…

Так что, да, я верю в то, что подобные инфекции существуют, назови их хоть COVID-19, хоть COVID-20. Или еще как-нибудь. Но в моем случае ничего так и не смогли объяснить. Написали какой-то диагноз, который по своим последствиям можно назвать бронхитом. Но из-за чего он возник, ни к какому мнению медики так и не пришли.

— Вы, получается, могли переболеть коронавирусом еще два года назад?

— Его тогда не было.

— Его не было, но вы все равно переболели им!

— Да, его не было, но он… уже был! (Смеется)

Евгений Дятлов, с 1998 года работающий в Государственном драматическом театре на Васильевском в Санкт-Петербурге, также рассказал о фильме «Подольские курсанты», всероссийская премьера которого состоялась в эту среду. В активе уроженца Хабаровска есть роли и в таких кино- и телепроектах, как «Жизнь и судьба», «Крик совы», «Есенин», «Первое мая», «Последний богатырь» и «Тобол».

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