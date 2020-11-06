Пензенцы не подтвердили слова Никишина об отсутствии «лечения по телефону»

Жители города Пензы опровергли слова врио министра здравоохранения Пензенской области Александра Никишина о полном отсутствии лечения больных по телефону. Об этом ФАН стало известно благодаря комментариям горожан в соцсетях.

Несмотря на то, что Никишин назвал «телефонную помощь» недопустимой в деятельности медучреждений города и области, отзывы пензенцев, напротив, говорят о ее активном использовании.

«Мне позвонили на третий день и по телефону назначили Арбидол и капли в нос. На четвертый день позвонил другой врач и по телефону назначили антибиотики, но их без рецепта в аптеке не продают. Я сам начал обзванивать аптеки по телефону. В одной сжалились, сказали приходите», — прокомментировал новость пензенец.

«Мне назначили лечение по телефону. Из симптомов была только потеря обоняния. В течении двух дней после обращения звонили и спрашивали, как у меня дела», — написала под новостью жительница города.

«Назначили лечение по телефону, потом забыли про меня, ни врача ,ни звонков, начал сам уже звонить, через полторы недели пришла врач, осмотрела, сегодня должны были взять анализ на пцр, но, увы, пока никого», — добавил один из комментаторов.

Ранее ФАН сообщал, что в период второй волны коронавирусной инфекции из больниц города и области уволилось около 450 медработников. Оставшиеся специалисты даже физически не успевают быстро принять всех граждан, поток которых с каждым днем неустанно растет. Именно это, считают пензенцы, и является причиной для использования медработниками «телефонной помощи».