Алексей Панин прокомментировал свой танец у Рейхстага

Москва, 6 ноября. Скандальный шоумен Алексей Панин не понимает, почему всех так удивил его танец у Рейхстага. В разговоре с ФАН актер, недавно переехавший в Европу, призвал не устраивать «бурю в стакане воды».

«Я в Испании, давайте быстрей, пожалуйста, — потребовал Панин. — У меня все хорошо».

После вопроса корреспондента о его выходке в Берлине, собеседник Федерального агентства новостей скомкал разговор.

«Чем это вы интересуетесь? Устраиваете бурю в стакане воды, на ровном месте, из куска дерьма. Все, счастливо!» — заявил он и бросил трубку.

Накануне скандальный шоумен поделился в своем Instagram видео, на котором он исполняет задорный танец на фоне Рейхстага. Панин виляет бедрами, а затем подпрыгивает на месте, изображая руками морские волны.

В конец видео вставлен эпизод из военной киноленты со стреляющим солдатом в роли самого Панина. На ролик наложена композиция «Смуглянка» из знаменитого фильма «В бой идут одни «старики».

В августе этого года Алексей Панин развелся с Людмилой Григорьевой и уехал из России. Известно, что шоумену удалось получить гражданство Испании, куда он и отправился. Теперь актер колесит по Старому Свету и продолжает делиться с фанатами эпатажными видео из-за границы.

Также шоумен не раз отличался как авиадебошир. По рассказам одной из бывших стюардесс, актер приставал к пассажирам, ругался с окружающими и курил в самолете, что строго запрещено правилами авиационной безопасности. Панин нарушал порядок, а также громко ругался матом.

Звезда сериала «Маргоша», актриса Мария Берсенева заподозрила у Панина психические отклонения. Берсенева вспомнила, что познакомилась с актером, когда он был известным и востребованным. Теперь же шоумен, по ее мнению, ведет себя неадекватно.