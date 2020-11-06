Ирина Аллегрова прервет отшельничество ради одного выступления

Москва, 6 ноября. Российская певица Ирина Аллегрова уже семь месяцев находится в режиме полной самоизоляции, однако ради выступления на «Песне года» 5 декабря артистка готова ненадолго прервать карантин. Об этом ФАН рассказал концертный директор артистки Хизри Байтазиев.

Аллегрова в последнее время отказывается от всех предложений о концертах.

«Ирину Аллегрову пока нельзя увидеть вообще нигде. Мы даже никакие предложения не принимаем: у нас карантин, не связанный с заболеванием, — пояснил Байтазиев. — Просто певица находится на самоизоляции, и мы никуда не ходим: ни на съемки, ни на программы, чтобы никого не мучить, не «хватать» COVID-19».

Директор артистки признал, что творческий человек не может сидеть сложа руки. Оказалось, что за время пандемии Аллегрова записала песню «Осень» с Игорем Крутым и снялась в клипе на нее же.

«Всего три раза мы вышли на улицу, — подсчитал Байтазиев. — Мы сами не знаем, что нам готовит COVID-19, ситуация в мире патовая».

Однако Аллегрова надеется, что 5 декабря в «ВТБ-Арене» все же состоится ежегодная «Песня года», подчеркнул директор певицы. При этом он заверил ФАН, что и сама артистка, и вся ее семья здоровы — возможно, как раз благодаря глухой самоизоляции.

«Мы разумные люди, решили сразу, что посидим лучше дома. И вот уже семь месяцев сидим», — сказал Байтазиев.

В заключение беседы с ФАН Байтазиев от имени Ирины Аллегровой послал слушателям и поклонникам воздушный поцелуй.

За последние сутки коронавирусом заболел 20 582 жителя России в 85 регионах страны. Зафиксировано 378 смертей. Полностью излечились 16 955 человек.