Глава МИД Марокко: Ливия способна самостоятельно выйти из кризиса

Рабат, 6 ноября. Глава МИД Марокко Насер Бурита заявил, что Ливия способна самостоятельно справиться с кризисом в стране.

Комментарий министра иностранных дел по поводу очередной встречи делегаций Высшего государственного совета (ВГС) и Палаты представителей в Бузнике опубликовало издание Afrigate news. По мнению дипломата, стороны успешно согласовали этапы политического урегулирования ситуации в североафриканском государстве.

Бурита также оценил результаты предыдущих переговоров, которые стали фундаментом для достижения положительной динамики в вопросе восстановления мира в стране. Он убежден, что представители Востока и Запада способны самостоятельно решить возникшие разногласия.

«Ливия вернется к стабильности, а граждане вновь обретут нормальную жизнь и благополучие», — заключил глава МИД.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо назвал эффективными встречи военного комитета «5+5» в Гадамесе.