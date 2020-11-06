Сын Децла получил права на музыкальные произведения отца

Москва, 6 ноября. Продюсер Александр Толмацкий, отец скончавшегося в прошлом году рэпера Децла, рассказал ФАН, что его внук Тони получил права на произведения музыканта.

По словам Толмацкого-старшего, на себя он оформил третью часть прав, а остальные две трети перешли к 15-летнему Тони и его матери Юлии. Хотя в самом начале судебных разбирательств родные заявили, что ни на что не претендуют.

«Между нами и внуком нет никакого недопонимания. Все оформлено в рамках действующего законодательства», — заверил продюсер.

Александр Толмацкий также рассказал, что сейчас никаких отношений с Тони и вдовой Децла он не поддерживает — все из-за прошлых ссор с Юлией.

«Я, честно говоря, ничего о нем не знаю. Я за ним не слежу. Не знаю ни о чем», — отчеканил продюсер.

На вопрос о квартире, в которой жил Децл, Александр ответил, что недвижимость оформлена на мать Децла, Ирину Толмацкую, и отдавать ее внуку никто не собирается.

«Никакой недвижимости у Кирилла (настоящее имя Децла. — Прим. ФАН) не было. Живут они сейчас вместе с мамой в квартире бабушки», — объяснил продюсер.

Ранее Александр Толмацкий прокомментировал премьеру первого трека Тони (Антония Киселева). Продюсеру откровенно не понравилось творчество внука. 15-летний сын Децла записал песню под псевдонимом Juzeppe Junior. При этом продюсер заметил, что у него нет планов заниматься музыкальной карьерой Тони.

Децл был одним из самых известных рэп-исполнителей в России. Он начал карьеру в 1999 году в возрасте 16 лет. Его альбом «Кто ты?» стал самым продаваемым в стране. В 2018 году у Децла вышел последний альбом Acoustic, созданный в коллаборации с музыкантами Animal Jazz.