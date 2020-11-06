Сатирик Альтов о смерти Жванецкого: без зрителей он лишился кислорода

Москва, 6 ноября. Писатель Семен Альтов в интервью ФАН напомнил, что Михаил Жванецкий отдавал всего себя людям.

Сатирик признался, что тяжело переживает смерть коллеги и талантливого публициста Михаила Жванецкого. Драматург вспомнил, что в последний раз видел его два года назад. Тогда Жванецкий давал концерт.

«Я видел его года два назад. По-моему, это было в «Октябрьском», он работал и работал в БКЗ до последнего времени, собирал полные залы. Он отдавал себя людям. И в ответ получал такой сгусток любви и приязни, что это было для него как препарат ИВЛ, который так был необходим его организму», – рассказал Семен Альтов.

Писатель предположил, что прощание со сценой сыграло не последнюю роль в уходе артиста из жизни, так как выступления заряжали Жванецкого энергией. Несмотря на здоровье, которое подводило Жванецкого, он продолжал радовать публику своим остроумием.

«Для меня ощущение, что ушел лечащий врач! Который всегда ставил диагноз точно, коротко, мудро! Будем дальше лечиться сами народными средствами и ждать, чем это все кончится», – подытожил сатирик.

Ранее Федеральное агентство новостей обратилось к Альтову за комментарием. При разговоре о смерти Жванецкого драматург не смог сдержать слез и разрыдался.