Facebook удалил аккаунт группы поддержки Трампа за «призывы к насилию»

Американская социальная сеть Facebook заблокировала аккаунт группы поддержки Дональда Трампа под названием «Остановите воровство». В группе утверждается, что «демократы замышляют лишить республиканцев избирательных прав и аннулировать их голоса». Всего за день группа набрала 350 тысяч подписчиков. Согласно данным платформы аналитики социальных сетей CrowdTangle, за среду и четверг аккаунт набрал более 730 тысяч взаимодействий.

Многие популярные посты группы призывали молиться за Трампа, но присутствовала и возможная дезинформация о выборах и процессе подсчета бюллетеней. Издание Daily Beast сообщает, что модераторы группы Дженнифер Лоуренс и Дастин Стоктон связаны с организацией We Build the Wall по сбору средств на проведение агитационной кампании за строительство стены на границе с Мексикой, за которую бывший советник Дональда Трампа Стивен Бэннон был обвинен в мошенничестве.

В заявлении Facebook говорится, что группу были вынуждены удалить в соответствии с «исключительными мерами, которые принимаются в период повышенной напряженности».

«Группа была организована вокруг делегитимизации избирательного процесса, и мы видели тревожные призывы к насилию со стороны некоторых членов группы», — объяснил представитель Facebook.

Утверждается, что группа в соцсети продвигала мероприятия «Остановите воровство» по всей территории США, многие из таких страниц были заблокированы.

Возле избирательных участков, где продолжается подсчет голосов, проходят протестные акции. Сторонники Дональда Трампа в Детройте и Финиксе скандировали: «Остановите подсчет голосов!». Сообщается, что некоторые из них были вооружены. Демонстранты признавались, что участвуют в призывах, информацию о которых находят в соцсетях. Facebook удаляет множество групп с подобными призывами. Некоторые аккаунты советовали подписчикам перейти на другие платформы социальных сетей, чтобы избежать цензуру.

Непоследовательность и отсутствие прозрачности в подходе Facebook к модерации контента вызвали бурную критику со стороны экспертов и защитников в сфере цифровых прав. Преподаватель Гарвардской юридической школы Эвелин Дуек в интервью The Guardian отмечает важность того, чтобы «платформы заранее четко определяли свою политику и были последовательны в ее применении».

Многие пользователи соцсети выражают обеспокоенность политикой Facebook. Они считают, что именно в социальных сетях можно обсудить, «действительно ли правительство занимается неправомерными действиями на выборах».

The Guardian сообщает, что Facebook отказался предоставить данные или статистику о масштабах изъятия контента соцсети со вторника. Директор по исследованиям в Гарвардском центре Джоан Донован отмечает, что никто не знает, какие аккаунты, видео и хештеги были удалены. Она добавила, что каждая интернет-платформа должна ежечасно получать обновленную информацию о каждом действии, связанном с дезинформацией о выборах.

Исход президентских выборов еще не понятен, так как подсчет голосов продолжается. Американские СМИ отмечают, что следующий президент страны определит повестку дня для борьбы с коронавирусом, а также борьбы за расовую справедливость, гендерное равенство и справедливое распределение ресурсов.