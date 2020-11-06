Снайпер Деки рассказал о сроках масштабного наступления ВСУ на Донбасс

Москва, 6 ноября. Украина не собирается выполнять пункты Минских соглашений, поскольку планирует провести полномасштабную военную операцию в Донбассе уже в ближайшем будущем. Такого мнения придерживается сербский доброволец, снайпер Деян Берич с позывным «Деки». В интервью информационному изданию Nation News Берич обратил внимание на геополитические события, происходящие в мире, заметив, что украинские власти не упустят момента для организации наступления на Донецкую и Луганскую народные республики.

В первую очередь Берич обратил внимание, что новую стратегию Киева относительно Донбасса можно предугадать, проанализировав все события, происходящие в мире. Украина до сих пор находится под внешним управлением со стороны США и других стран Запада, чья внешняя политика направлена против России.

Политическое противостояние, которое возникло в США на фоне президентских выборов, может привести к серьезным последствиям для Вашингтона. Поэтому американские власти попытаются скрыть внутренние проблемы страны за новыми военными действиями по всему миру. Об этом свидетельствуют события, произошедшие на постсоветском пространстве во второй половине 2020 года.

«Для Запада нужно разжечь протесты по всему постсоветскому пространству. Сначала пытались разжечь ситуацию в Белоруссии, теперь снова начали войну на Закавказье — в Нагорном Карабахе», — заметил Деки.

Следующим важным для России регионом, который «может вспыхнуть» в ближайшем будущем, является Донбасс. Снайпер Деки рассказал, когда стоит ожидать масштабного наступления ВСУ на востоке Украины. Киев готовится организовать силовой сценарий уже в начале 2021 года.

«Поэтому, если конфликт в таком же темпе в Карабахе продолжится, можно ожидать после Нового года масштабного наступления украинской армии на Донбасс», — резюмировал доброволец.

Ранее вице-премьер-министр Украины Алексей Резников заявил, что Киев планирует создать специальные подразделения, которые займутся охраной общественного порядка в Донбассе.