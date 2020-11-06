Sohu: Запад вздрогнул, когда Россия представила миру ракету «Буревестник»

Москва, 6 ноября. Презентация российского ракетного комплекса глобальной дальности «Буревестник» серьезно обеспокоила страны Запада. Об этом пишет китайское информационное издание Sohu. Авторы материала подробно рассказали о перспективной стратегической крылатой ракете, которая в ближайшем времени может встать на боевое дежурство армии России, а также обратили внимание на ее характеристики и боевые возможности, сообщает портал «ПолитРоссия».

В первую очередь китайские журналисты обратили внимание, что Запад вздрогнул, когда в России представили миру ракету «Буревестник», поскольку еще никто не разрабатывал подобное грозное вооружение. Международные эксперты обратили внимание на главную особенность нового боевого комплекса — возможность преодолевать большие расстояния и наносить удары в любой части Земли. После запуска крылатая ракета использует специальный ядерный двигатель, который позволяет ей находиться в небе в течение нескольких лет.

Как отмечают обозреватели Sohu, в «Буревестнике» установлен ядерный силовой агрегат, который использует в качестве топлива радиоактивные стержни. Двигатель образует специальный струйный поток, работающий по принципу реактивной силы, благодаря чему ракета быстро и эффективно набирает скорость и осуществляет полет на дальние расстояния.

«Самое большое преимущество заключается в том, что нет необходимости использовать авиационное топливо. Пока стержни внутри ядерного реактора продолжают распадаться, ракета может набирать скорость и лететь к цели. Теоретически не должно быть никаких проблем с непрерывным полетом в течение нескольких лет», — пишут журналисты Sohu.

Китайские обозреватели восхищаются подобному успеху российских инженеров, которым удалось создать уникальную ракету, не имеющую аналогов в мире. «Буревестник» может эффективно наносить удары по любым целям противника, преодолевая вражескую систему ПВО.

Ранее российский военный эксперт Виктор Баранец рассказал о боевых комплексах, стоящих на вооружении армии РФ. Он обратил внимание, что Москва обладает целым арсеналом ракет, который превосходит по характеристикам зарубежные военные системы.