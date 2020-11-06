Тело экс-председателя Арбитражного суда Петербурга перепутали на похоронах

Санкт-Петербург, 6 ноября. В Петербурге едва не сорвались похороны бывшего председателя арбитражного суда Владимира Желтянникова. Сегодня днем вся юридическая элита города пришла к Спасо-Преображенскому собору, чтобы проститься с ним.

Владимир Иванович был одним из самых титулованных судей страны, почетным работником судебной системы. Сначала он стал председателем Арбитражного суда города Санкт-Петербурга и Ленинградской области, затем председателем Тринадцатого арбитражного апелляционного суда. Стаж работы по юридической профессии — более 25 лет. Имел высший квалификационный класс судьи и более 15 лет являлся председателем государственной аттестационной комиссии юридического факультета Санкт-Петербургского государственного университета. Но, как выяснилось позднее, похоронить вовремя Желтянникова не удалось. Вместо него привезли тело 81-летнего мужчины. ФАН разобрался в этой странной истории.

Похоронами занималась ритуальная служба, с которой заключили договор родственники Желтянникова. Из морга Второй городской больницы в Учебном переулке тело забирали тоже сотрудники ритуальной службы. Подмена обнаружилась у церкви, когда вскрыли гроб. Жена и дочь Желтянникова сразу заявили, что это неизвестный им человек. Сотрудники ритуальной службы пытались убедить их в обратном, мол, они его по номеру забирали, на бирке указанном. Священник Спасо-Преображенской церкви согласился провести отпевание заочно, так как время уже было назначено. А «ритуальщики» в это время пытались разобраться в этой истории.

«Стали разбираться с моргом, — рассказал ФАН источник в больнице. — В морге Желтянникова не нашли. По записям смотрели, визуально нет его. И лишь потом обратили внимание, что перед ними приезжал сын Геннадия Р. и забрал его тело, чтобы захоронить в Вырице. Самое удивительное, сын Геннадия Р. опознал его, полчаса сидел, прощался».

В ходе разбирательств выяснили, что фамилии, вероятнее всего, перепутали в клинике, где лежали оба онкобольных пациента. И Желтянников, и Геннадий Р. лежали в одной двухместной палате и скончались с разницей в полчаса. Геннадий Р. — в 7 утра, Владимир Желтянников — в 7.30. Возможно, при оформлении их и перевозке в морг и перепутали бирки.

Вторая семья уже приехала на кладбище в Вырицу, провела захоронение, поставила крест, цветы, а уже после им позвонили и сказали, что в гробу не их отец. Пришлось доставать гроб. На данный момент тела поменяли, Геннадия Р. похоронили повторно.

Напомним, ФАН уже сообщал, что 3 ноября в 7.30 утра бывший руководитель Арбитражного суда Санкт-Петербурга Владимир Желтянников скончался после продолжительной болезни. В июле ему исполнилось 65 лет. В больнице Желтянников проходил длительное лечение от онкологии. Именно из-за заболевания ему пришлось покинуть судебную систему, которой он отдал долгие годы жизни.