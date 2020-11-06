Гришковец: Жванецкий был невероятным жизнелюбом

Народный артист РФ, писатель и исполнитель собственных произведений Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет. Драматург и актер Евгений Гришковец в комментарии ФАН назвал Жванецкого невероятным жизнелюбом, который до самого конца любил сегодняшнее время.

По словам Гришковца, Жванецкий никогда не был просто сатириком, как принято называть. Он – писатель-гуманист, который стоит в одном ряду с великими русскими классиками.

«Те, кто называли его сатириком, просто не понимали, о чем говорят. Он никогда не был сатириком, он всегда был большим русским писателем-гуманистом, не пожелавшим и не способным написать роман, повесть или полноценную двухактную или трехактную пьесу. Он этого не делал, он существовал по-другому», — сказал драматург.

Актер отметил, что влияние Жванецкого на русский язык, на его развитие и даже на синтаксис русского языка трудно переоценить. Лингвисты, филологи в свое время напишут большие работы на эту тему, уверен он.

«Он был таким писателем, которого с листа читать практически невозможно, он был неотделим от своих текстов. Всем, кто видел его на сцене, страшно посчастливилось. Они теперь будут хранить это в памяти и говорить, что они успели увидеть великого Жванецкого», — добавил собеседник ФАН.

Все понимали, что Жванецкий в почтенном возрасте, он уже пожилой человек, но его утрату сложно осознать. Гришковец назвал Жванецкого выдающимся жизнелюбом, который любил сегодняшнее время и остро его понимал.

«Он нарушил все обычные правила, он до самого конца любил сегодняшнее время. Он любил молодых людей и по причине, что он любил сегодняшнее время, он остро его понимал. Большинство людей его возраста теряют ощущение времени, а он не терял по той причине, что он был невероятным жизнелюбом. Таких как он, я не встречал, он был выдающийся жизнелюб!» — добавил драматург.

В октябре 2020 года он объявил о своем уходе со сцены. Писатель объяснил, что отправился на покой в силу возраста и некоторых проблем со здоровьем. В пятницу помощник Жванецкого сообщил о смерти писателя, причина не называется.

Ведущий и актер Андрей Ургант назвал смерть своего товарища огромной утратой.