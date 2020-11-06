Современная медицина уделяет значительное внимание развитию немедикаментозных способов лечения. Это связано с тем, что многие люди в силу индивидуальных реакций организма не могут переносить традиционные лекарственные техники. Озонотерапия как один из видов физиопроцедур стала решением целого комплекса проблем для людей, страдающих воспалительными, обменными, инфекционными заболеваниями. Но наибольшее применение она нашла в косметологии, где эффекты действия озона можно наблюдать очень быстро.

Что это за процедура — озонотерапия? Каковы ее преимущества? Кому можно рекомендовать лечение озоном и как оно проводится? Об этом журналисту ФАН рассказала врач-терапевт, специалист по коррекции фигуры сети Центров эстетической медицины и косметологии «Новоклиник» Маргарита Манасьян.

Что такое озонотерапия

Когда вы прогуливаетесь на улице после летнего дождя, вы ощущаете в воздухе особенно приятный запах. Так пахнет озон — бесцветный газ, который появляется в результате расщепления молекул кислорода и последующего соединения трех его атомов в одну молекулу. После такой прогулки тело наполняется энергией, а настроение повышается. Чудо? Вовсе нет. Для организма человека соединения озона, действительно, становятся бодрящим эликсиром.

«Озон — это газокислородный коктейль, — отмечает врач-терапевт Маргарита Манасьян. — Активный кислород обладает широким спектром воздействия на организм. Он обладает антибактериальным эффектом, поддерживает иммунитет, уменьшает воспалительные процессы. Наибольший эффект проявляет в борьбе с лишним весом, жировыми отложениями, целлюлитом».

При попадании в организм озон начинает активную работу в клетках. Его молекула из трех атомов кислорода активизируют естественные биохимические реакции. Кислород стимулирует окислительные процессы в клеточных мембранах и выработку пероксидов. Эти вещества необходимы, чтобы сам кислород мог усвоиться в теле. Благодаря высокой концентрации атомов кислорода в озоне клетки получают активное кислородное питание. Это ускоряет кровоток, улучшает поставки питательных веществ в органы и ткани и обеспечивает воздействие на организм на нескольких уровнях:

повышение скорости биохимических реакций в клеточных мембранах;

очищение организма на клеточном уровне;

улучшение кровообращения;

насыщение тканей питательными веществами.

Одновременно озон подавляет активность патогенной микрофлоры, обладает противовоспалительным действием, повышает активность и жизненные силы. Поэтому в медицине его применяют для лечения многих заболеваний. Он находит применение в комплексном лечении болезней сердца и сосудов, в терапии бронхиальной астмы, воспалительных процессов в суставах. В косметологии к озонотерапии обращаются как к способу борьбы с лишним весом и омоложения.

Озонотерапия — показания и противопоказания

«Рекомендовать озонотерапию можно людям, которые страдают лишним весом, — уточняет Маргарита Манасьян. — Она нормализует обменные процессы в организме и ускоряет разрушение жировых отложений, тем самым стимулируя снижение веса. Особенно эффективна озонотерапия после хирургических липосакций. Процедура повышает тонус кожи, заметно подтягивает ее».

Кроме того, лечение озонотерапией показано при других косметологических проблемах.

Целлюлит . Озон улучшает микроциркуляцию в тканях, ускоряет разрушение подкожного жира, восстанавливает гладкость кожи и помогает бороться с эффектом «апельсиновой корки».

. Озон улучшает микроциркуляцию в тканях, ускоряет разрушение подкожного жира, восстанавливает гладкость кожи и помогает бороться с эффектом «апельсиновой корки». Снижение тургора кожи, появление морщин, растяжек . Озонотерапия оживляет клетки, ускоряет процессы регенерации, подстегивает клеточный метаболизм, что приводит к омоложению кожи.

. Озонотерапия оживляет клетки, ускоряет процессы регенерации, подстегивает клеточный метаболизм, что приводит к омоложению кожи. Высыпания на коже.Терапия зарекомендовала себя в лечении угревой сыпи и акне. Озонотерапия для лица нормализует работу сальных желез. А сопутствующее бактерицидное действие подавляет патогенную микрофлору, уменьшает выраженность воспалительных процессов, ускоряет заживление.

По отзывам, озонотерапия оказывает не только заметный внешний эффект, обновляя кожу и помогая в борьбе с лишним весом. Активное питание организма кислородом нормализует работу кровеносной системы, что улучшает общее самочувствие, нормализует сон. Эти позитивные изменения станут приятным бонусом к похудению, омоложению лица и тела.

Противопоказаний у процедуры немного: онкологические заболевания, недавно перенесенный инфаркт или инсульт, острый панкреатит или непереносимость озона. Но, несмотря на безопасность и хорошую переносимость, не рекомендована озонотерапия при беременности и грудном вскармливании.

Методы озонотерапии

Существует несколько методов лечения озоном:

внутривенное введение озона в физрастворе;

газация в полиэтиленовой «камере» для кожи головы, роста волос;

употребление внутрь озонированной воды или растительного масла;

ректальное введение озонированных смесей;

ингаляции озонированной водой.

Не все эти способы поддержаны официальной медициной.

«В нашей клинике мы используем два метода озонотерапии, — уточняет врач-терапевт Маргарита Манасьян. — Это подкожные обкалывания тела и внутривенное введение препарата с помощью капельниц физраствора с озоном. Внутривенный метод рекомендован для общего оздоровления, детоксикации. А обкалывание оказывает и детокс-эффект, и заметное улучшение внешнего вида. Именно его рекомендуют для борьбы с целлюлитом, повышения тургора кожи, нормализации метаболизма и снижения веса».

Озонотерапия внутривенно выполняется только в условиях процедурного кабинета. Врач вводит раствор в вену в виде капельницы. Курс составляет 2-10 процедур. После курса пациенты обычно отмечают улучшение самочувствия, уменьшение частоты простудных и вирусных заболеваний. При склонности к аллергическим реакциям может наступать улучшение состояния. Уходит хроническая усталость, появляются силы для борьбы со стрессом, повышается настроение.

Подкожное введение раствора выполняют в зонах, требующих коррекции. При этом в местах уколов могут наблюдаться побочные эффекты. Нормальны легкая отечность после инъекций, болезненность, небольшие, единичные кровоподтеки. Продолжительность курса порекомендует врач. Обычно курс составляют 4-10 процедур, которые проводят один-два раза в неделю. Через несколько месяцев может потребоваться повторный курс.

Аппарат для озонотерапии

Для получения насыщенной озоном газовой смеси используют специальные установки — озонаторы. Устройство преобразует поступающий кислород в медицинскую озон-кислородную смесь, к качеству которой предъявляют высокие требования. Недопустимо применение как нечистого кислорода, так и обычного воздуха, так как эффективность полученной газовой смеси значительно снижается. Кроме того, качество получаемой смеси определяет и переносимость процедуры: чем оно выше, тем меньше побочных эффектов будет вызывать озонотерапия.

В медицинских учреждениях используют озонаторы российского и зарубежного производства. Принцип их действия одинаков. И при использовании качественного «сырья», чистого кислорода, все генераторы продуцируют озон-кислородную смесь с необходимыми для медицинского применения характеристиками.