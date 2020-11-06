Стала известна дата и место прощания с композитором Романом Давыдовым

Скончавшийся на 74-м году жизни известный пензенский композитор Роман Давыдов будет похоронен на центральном и наиболее статусном кладбище города Пензы. Как стало известно ФАН, его отпевание произойдет в храме-часовне во имя преподобного Сергия Радонежского на территории кладбища.

«Отпевание Романа Тиграновича Давыдова состоится 7 ноября 2020 года в 13.30 в храме на Новозападном кладбище», — сообщило Министерство культуры и туризма Пензенской области.

Роман Давыдов скончался 5 ноября 2020 года в возрасте 73 лет. Его знали в регионе как превосходного композитора, педагога и общественного деятеля. Кроме того, Роман Тигранович являлся лауреатом премии губернатора Пензенской области. Музыкальные произведения, созданные Давыдовым, по праву вошли в золотой фонд музыкальной культуры Сурского края.

В последние годы жизни он работал над новой редакцией своей оперы «Сергей Есенин», закончить которую, к сожалению, у него так и не получилось.