Винокур назвал Жванецкого настоящим гражданином и писателем

Сатирик Михаил Жванецкий был гражданином, писателем и прекрасным человеком. Так об ушедшем сегодня из жизни народном артисте РФ в интервью ФАН отозвался артист эстрады, юморист, певец Владимир Винокур.

«Он был настоящий гражданин этой страны, писатель и прекрасный человек — эрудит», — сказал Винокур в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Народный артист РСФСР с трудом сдерживал эмоции и признался, что очень любил Жванецкого.

«Я очень любил этого человека. Мы дружили много лет. Может быть, именно потому, что я никогда не читал его произведения. Это очень трудно, это нужно быть великим человеком, Аркадием Райкиным, чтобы читать его произведения», — сказал Владимир Винокур.

Собеседник ФАН отметил, что много раз выступал со Жванецким на одной сцене и ему очень сложно осознавать, что артиста больше нет.

Советский и российский писатель-сатирик, киносценарист и телеведущий Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. Знакомство в 1963 году с Аркадием Райкиным стало судьбоносным для будущего народного артиста — год спустя знаменитый советский актер театра и кино пригласил его в Ленинградский театр миниатюр на должность заведующего литературной частью. Жванецкий написал несколько сотен монологов, пародий и сцен для самого Райкина, а также для таких известных артистов, как Роман Карцев и Виктор Ильченко.

В 1988 году писатель стал художественным руководителем Московского театра миниатюр. Звания народного артиста РФ Михаила Жванецкого удостоили в 2012 году, а в 2019 году он стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.