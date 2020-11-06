Молоко со вкусом немытого турка разыскивают в магазинах Коньи

Конья, 6 ноября. Житель Турции принял молочную ванну на заводе. Теперь ему грозит тюремный срок, сообщает News Turk.

Инцидент произошел в провинции Конья 5 ноября. Сотрудник пищевого производства Эмре Сайар во время трудового дня искупался в чане с молоком. Его коллега снял процесс на камеру мобильного телефона. В результате видеоролик попал в Сеть и вызвал общественный резонанс.

Чиновники регионального Министерства сельского хозяйства и работники прокуратуры инициировали проверку по факту происшествия. Молокозавод закрыли для санитарной обработки. На данный момент правоохранители выясняют, могла ли продукция, в которой помылся мужчина, оказаться на прилавках магазинов.

Руководство предприятия и коллегу Сайара оштрафовали, а любителя молочных ванн задержали. Ему грозит не только материальное взыскание, но и тюремный срок за угрозу жизни и здоровью людей.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщало, что томатную пасту в Турции изготавливают грязными ногами. Соответствующий ролик растиражировали в открытых источниках. На кадрах видно, как работники цеха предприятия по переработке помидоров нарушают санитарные нормы.