Елена Драпеко назвала скончавшегося Жванецкого эпохой в литературе

Первый зампредседателя комитета ГД по культуре, актриса Елена Драпеко назвала Михаила Жванецкого эпохой в литературе.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий был скромным и доброжелательным человеком, который всегда говорил правду. Об этом ФАН сказала первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

«Я встречалась с Михаилом Михайловичем Жванецким несколько раз. Первый раз в конце 1970-х, когда я работала как актриса на юбилее нашего автозавода в Тольятти, — сказала она. — Тогда я была совсем молоденькая артистка, а он уже был ужасно знаменитый. И мне показалось, что Жванецкий очень вежливый и доброжелательный, скромный хороший человек».

Драпеко добавила, что у нее остались только прекрасные воспоминания о Жванецком. Она также выразила соболезнования семье писателя.

«Жванецкий — это целая эпоха в нашей литературе. Его произведения были доброй сатирой. Он всегда говорил правду народу, но его сатира была направлена на то, чтобы сделать нас всех лучше. Поэтому жалко, что такой человек от нас ушел», — заключила депутат.

Напомним, писателя-сатирика и исполнителя собственных литературных произведений Михаила Жванецкого не стало в пятницу, 6 ноября. Он скончался на 87-м году жизни. В начале октября писатель объявил, что прекращает публичные выступления из-за возраста. Он также жаловался на плохое самочувствие.

Писатель-сатирик, киносценарист, телеведущий и актер Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. В начале 1960-х он познакомился с Аркадием Райкиным и стал заведующим литературной частью его Ленинградского театра миниатюр. Там он написал огромное множество монологов и сцен для Райкина и артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко. Жванецкий удостоился званий народного артиста Украины и народного артиста России, а также премии президента РФ.