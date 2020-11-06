Семен Альтов разрыдался при разговоре о смерти Жванецкого

Писатель-сатирик Семен Альтов в интервью ФАН назвал своего скончавшегося друга, сатирика Михаила Жванецкого, «лечащим врачом». Драматург очень тяжело переживает уход знаменитого коллеги.

«Для меня это личная потеря, — сказал Альтов. — Он был переводим и понимаем во всем мире. Он точно формулировал то, что происходит. Лечащий врач ушел…»

Альтов добавил, что Жванецкий «ставил диагноз», и в этом была его была сила и мудрость.

«Чувствуют все — формулируют немногие. И Жванецкий Михаил Михайлович это делал, бог дал ему такую возможность, — сказал Альтов. — Как-то теперь попробуем жить без него…»

Альтов в беседе с ФАН рассказал, что с возрастом у Жванецкого накапливались болезни. При этом сатирик выступал до последнего.

«Он был человеком чувствующим. Выступал до последнего — хотя, думаю, любовь огромного зала его и поддерживала. Когда он перестал выступать — он лишился этого аппарата искусственного дыхания», — предположил Альтов.

Отвечая на вопрос, есть ли у него любимое высказывание Жванецкого, Альтов взял небольшую паузу.

«Мне кажется, что его миниатюра «Склад» — это вся история Советского Союза», — сказал Семен Альтов и разрыдался.

Советский и российский писатель-сатирик, киносценарист и телеведущий Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В 1963 году он познакомился с Аркадием Райкиным, который год спустя пригласил его в Ленинградский театр миниатюр на должность заведующего литературной частью. Жванецкий написал несколько сотен монологов, пародий и сцен для самого Райкина, а также для артистов Романа Карцева и Виктора Ильченко.

В 1988 году писатель стал художественным руководителем Московского театра миниатюр. В 2012 году Михаил Жванецкий удостоился звания народного артиста РФ. В 2019 году он стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.