Директор Михаила Жванецкого подтвердил факт долгой болезни сатирика

Москва, 6 ноября. Скончавшийся писатель-сатирик Михаил Жванецкий долго болел, рассказал ФАН его директор Олег Сташкевич.

«Он болел, очень долго болел. Никаких подробностей от меня быть не может, могу только констатировать факт. И вообще, мне сейчас очень тяжело», — признался Сташкевич.

Ранее писатель-сатирик Семен Альтов назвал Михаила Жванецкого «лечащим врачом, который ставил диагноз». Драматург очень тяжело переживает уход знаменитого коллеги. В беседе с ФАН, вспоминая о любимой миниатюре Жванецкого, Альтов разрыдался.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко также прокомментировала ФАН уход Жванецкого, рассказав, что у нее остались только прекрасные воспоминания о сатирике. Она назвала писателя «целой эпохой в нашей литературе».

Советский и российский киносценарист и телеведущий писатель-сатирик Михаил Жванецкий родился в Одессе в 1934 году. В начале 1960-х годов Жванецкий познакомился с Аркадием Райкиным, который год спустя пригласил его в Ленинградский театр миниатюр на должность заведующего литературной частью. Перу Жванецкого принадлежат несколько сотен монологов и миниатюр как для самого Райкина, так и артистов Виктора Ильченко и Романа Карцева.

В 1988 году Михаил Жванецкий стал художественным руководителем Московского театра миниатюр. В 2012 году сатирик получил звание народного артиста Российской Федерации. В 2019 году он стал кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством» III степени.