Андрей Ургант о кончине Жванецкого: Он был для меня старшим товарищем

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в пятницу на 87-м году жизни. Ведущий и актер Андрей Ургант в комментарии ФАН назвал смерть своего товарища огромной утратой.

«Конечно, скорблю. Огромная потеря для меня, как для коллеги. Он был для меня старшим товарищем. Мы много общались, много раз виделись, и всегда это были незабываемые встречи», — сказал Ургант.

Актер отметил неоценимый вклад Жванецкого в литературу. Все, что выходило из-под его пера, всегда попадало в прямо в душу. Сатирик всегда угадывал настроения людей, всего многонационального народа.

«Прекрасный русский язык, прекрасный слог, всегда угадана тема, всегда злободневна, всегда актуальна для нашего народа, всего народа, большого и многонационального», — добавил Ургант.

Причина смерти Жванецкого пока остается неизвестной. В октябре 2020 года он объявил о своем уходе со сцены.