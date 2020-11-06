Как устроены выборы в США: запутанный процесс с непредсказуемым результатом

Процесс избрания президента Соединенных Штатов сложный и запутанный, из-за этого на американских выборах может случиться все что угодно. Подробнее о том, как проходят выборы в США, — в материале ФАН.

Вся проблема в том, что президента выбирают не прямым голосованием, а косвенно в несколько этапов.

Первый этап

Во всех штатах определяют кандидатов в президенты. Где-то это делают путем обычного голосования, а где-то кандидатов выбирают только сторонники его партии (демократы голосуют за демократов, а республиканцы — за республиканцев).

Стоит заметить, что число американцев, которые не поддерживают ни одну из партий, с каждым годом растет. Их число составляет более трети от всех избирателей в стране.

Второй этап

Кандидатов в президенты США официально утверждает или не утверждает руководство партии на национальных съездах. Это еще сильнее запутывает архисложную выборную систему в США.

Третий этап

Считается, что граждане США выбирают президента, но на самом деле они голосуют за выборщиков от своего штата. Эти люди потом и выберут президента.

В США существует принцип «победитель получает все»: все голоса выборщиков получает тот кандидат, за которого проголосовало большинство избирателей. Поэтому если кандидат в президенты Джо Байден в каком-то штате набрал на один голос больше, то все голоса за Дональда Трампа не учитываются.

Вполне возможен исход, когда простое большинство жителей США проголосовали за одного человека, а президентом стал другой кандидат.

Четвертый этап

Из тех людей, которых выбрали на третьем этапе, создается коллегия выборщиков. У каждого из 50-ти штатов есть определенное количество голосов, которые зависят от того, сколько человек там живет. Чем больше штат, тем больше выборщиков. У Калифорнии их 55, а у Невады — шесть. Всего по стране — 538 выборщиков. Для победы на выборах кандидату необходимо набрать 270.

По сути, люди выбирают не самих кандидатов, а тех, кто все за них решит. И никто не застрахован от того, что выборщик может взять и не проголосовать за кандидата своей партии, которая доверила ему столь важный пост. И такие случае бывали.

Представьте, полштата — миллионы людей — проголосовали за Дональда Трампа. Выборщик получает мандат и голосует всеми электоральными голосами, доверенными ему, за Байдена. И тут ничего не поделать.

Пятый этап

Исход голосования по любому штату можно оспорить. Причин для этого множество. Например, кое-где можно голосовать по квитанции об оплате ЖКХ, так что понять, кто на самом деле проголосовал и сколько раз, не так просто. Бывает, что бюллетени рассылают умершим людям. По некоторым данным, таких мертвых душ в стране выявили более полутора миллионов.

Особое внимание заслуживает голосование по почте, которое идет несколько месяцев. Обеспечить его прозрачность невозможно. На этих выборах таким образом отдали свой голос от семи до десяти миллионов граждан.

Шестой этап

Результат выборов оспорен. Что дальше? А дальше — полный бардак.

Первый вариант: губернатор штата не подтверждает голоса выборщиков. Законодательный орган штата посылает в Конгресс свой подсчет голосов. Конгресс может решить проблему тремя способами. Первый — нет результата. Второй — есть оспоренный результат. Третий — и то, и другое.

Поскольку два разных результата от одного штата — прямое нарушение федерального закона, эти голоса не учитываются.

Шестой этап

Итоги голосования в нескольких штатах «выброшены», и никто не набрал большинство. В силу вступает 12 поправка к Конституции США. Решение о том, кто будет президентом, принимает Палата представителей до 20 января. Вице-президента выбирает Сенат.

Седьмой этап

Члены Палаты представителей не могут договориться между собой — вполне вероятный исход, учитывая огромную разницу в позиции демократов и республиканцев. Президентом временно становится спикер Палаты представителей, в данном случае восьмидесятилетняя Нэнси Пелоси.

Таким образом в США действует система, которая не учитывает мнение большинства, оставляя много возможностей для махинаций.