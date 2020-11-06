Эксперт рассказал, как Москва ответит на требования США по кораблям РФ у Кипра

Москва, 6 ноября. Россия и Кипр должны не обращать внимание на требование США, согласно которому Никосия обязана запретить военным кораблям ВМФ РФ посещать свои морские порты. Об этом заявил российский политолог, профессор ВШЭ Олег Матвейчев. В интервью информационному порталу Sputnik он раскритиковал подобную политику Вашингтона, а также рассказал, каким образом Москва может ответить на такие выпады со стороны американских властей.

Напомним, что ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о заявлении помощника госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларка Купера о нахождении кораблей ВМФ РФ в портах Кипра. По словам американского представителя, кипрские власти должны принять официальный документ, согласно которому российские военные суда не смогут использовать морские пристани этого государства для стоянки, пополнения провизии и заправки топливом. В Вашингтоне отметили, что подобный шаг официальной Никосии позволит отрыть новые возможности в партнерстве с США по вопросам военной сферы.

Мария Захарова, комментируя слова Купера, обратила внимание, что США в очередной раз оказывают давления на другие страны, чтобы добиться определенных внешнеполитических целей в той или иной области. Вашингтон фактически ставит Кипру условие, согласно которому Никосия должна свернуть сотрудничество с Россией, чтобы установить отношения с американскими партнерами. Подобные действия США вызывают лишь недоумение и возмущение.

«Такой подход противоречит неотъемлемому праву любого государства на проведение независимой внешней политики», — заявила Захарова.

Олег Матвейчев обратил внимание, что Россия не оставит без ответа очередной выпад властей США в свою сторону. Американские власти придерживаются политики двойных стандартов и не уважают принципы двухсторонних международных отношений. Однако Москва и Никосия должны проигнорировать подобные заявления Вашингтона и продолжать дальнейшее сотрудничество.

«Все эти заявления США — из области двойной дипломатии. Ответом должно быть прямое игнорирование любых американских «предписаний» на этот счет для того, чтобы отстаивать свой суверенитет. Если они нагло что-то заявляют, то надо абсолютно игнорировать их так называемые мнения», — резюмировал Олег Матвейчев.

Ранее политический эксперт Сергей Федоров высказался о дальнейшем сотрудничестве США и стран Европы в случае победы кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах.