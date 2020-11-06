Новый роман Лукьяненко и Перумова выйдет в конце ноября

Роман российских писателей-фантастов Сергея Лукьяненко и Ника Перумова «Не место для людей» будет опубликован в конце ноября в издательстве АСТ, а затем в «Эксмо». Об этом ФАН рассказал один из авторов книги.

«Книга «Не место для людей», написанная в соавторстве с Ником Перумовым, выходит в этом году, — сообщил Федеральному агентству новостей Сергей Лукьяненко. — Думаю, через две-три недели, она уже сдана в тираж».

Это продолжение старого романа авторов «Не время для драконов», который был написан еще в 1990-е годы, добавил собеседник агентства.

«Мы тогда еще замышляли вторую часть… Но через 25 лет практически собрались и все-таки это сделали, воспользовавшись карантином, удаленкой, дистанционкой и всем остальным», — отметил Лукьяненко.

Известные российские фантасты решили впервые опробовать редкий прием, который сами никогда не использовали, — возможность читателя влиять на события книги. В каждой главе нового романа есть сюжетная развилка, подразумевающая разные мотивы для поступков персонажей. От выбора читателя зависит дальнейший сюжет и развитие характеров действующих лиц.

«На самом деле, это был своего рода эксперимент: у книги уже была публикация, но электронная. Есть такой сайт «Литмаркет», и мы на нем публиковали эту книгу по мере написания», — рассказал Лукьяненко.

Главы выкладывались постепенно, и читатели могли следить за развитием сюжета.

«Ну и мы использовали очень редкий прием: в таком виде он, в общем-то, никогда и не использовался — возможность читателя влиять на события книги. В каждой главе была какая-то развилка сюжета, где читатель мог выбирать свой ход», — объяснил писатель.

Так читатель мог объяснять для себя мотивацию поведения героев, почему они поступили именно так: по доброте душевной или, наоборот, в корыстных целях. Затем все эти решения обрабатывались и концовка книги оказывалась персональной для каждого читателя. Но так было только с электронной версией «Не место для людей», отметил собеседник ФАН.

«В таком виде книга уже опубликована в Интернете. Опубликован и авторский вариант, без таких хитростей, который мы считаем наиболее правильным», — рассказал он.

Авторская версия книги вскоре выйдет в АСТ и «Эксмо», сообщил автор, добавив, в каком случае читатели смогут купить ее.

«Если не закроются окончательно все магазины, то я надеюсь, что где-то в конце ноября — начале декабря мы презентуем книгу. Но это, к сожалению, еще будет зависеть от эпидемиологической ситуации в стране», — пояснил Сергей Лукьяненко.

«Не место для людей» — продолжение знаменитого романа Лукьяненко и Перумова «Не время для драконов» 1997 года, написанного в жанре технофэнтези. Сюжет книги разворачивается в Срединном мире, где живут люди, эльфы и гномы, а правят кланы магов, истребившие драконов. Роман неоднократно переиздавался и был переведен на болгарский, немецкий и чешский языки.