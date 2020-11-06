В первом воинском эшелоне осеннего призыва есть вагон-ресторан и изолятор

Первый в этом осеннем призыве воинский эшелон Центрального военного округа отправился из Новосибирска в пятницу, 6 ноября. Для безопасности в вагонах проходит дезинфекция, призывникам выдают маски. Есть в поезде вагоны-госпитали для изоляции, вагон-ресторан — все условия, которые армия Россия не могла себе представить еще 10 лет назад. Подробнее — в материале ФАН.

«Специальные воинские эшелоны перевозили солдат к пунктам прохождения службы и ранее, — объяснил ФАН заместитель военного комиссара Новосибирской области Андрей Сверчков. — Кроме того, солдаты перевозятся и арендованными министерством обороны вагонами в составе обычных пассажирских поездов, где все оборудовано так, чтобы они не пересекались по пути следования с гражданским населением. В этот раз приняты усиленные меры по профилактике заражения коронавирусом».

Полный состав специального эшелона, который отправился из Новосибирска, — около 700 военнослужащих. Из самого города и области едут большее 200 человек, остальные сядут в вагоны в других регионах — в Красноярском, Алтайском краях, Иркутской, Омской областях, Республике Алтай. Транспорт, на котором военнослужащих срочной службы везут на вокзалы, прошел санитарную обработку перед тем, как в него сели военные, а сами призывники — обязательное тестирование на коронавирусную инфекцию. Разумеется, допускают к посадке только тех, у кого тест показал отрицательный результат. На весь путь следования солдатам выдают маски, антисептики, дорожные несессеры, а в военную форму они переоделись еще на пунктах сбора.

На случай, если признаки коронавируса появятся у кого-то в дороге, то есть специальные лазареты, весь путь с военными едут врачи-фельдшеры для оказания первой помощи, рассказал Андрей Сверчков.

«Каждый день будет проводиться термометрия, и если обнаружится повышение температуры, появятся признаки инфекционного заболевания, — солдата переместят в изолятор, — сообщил собеседник агентства. — Далее он либо продолжит путь под наблюдением врачей-специалистов, либо будет снят с эшелона на станции под руководством военных комендантов и перемещен в станционный госпиталь или в госпиталь региона. Все подобные процедуры продуманы и предусмотрены».

Впервые в воинском эшелоне появился вагон-ресторан. Как рассказал ФАН Андрей Сверчков, раньше в воинских составах готовили на полевых кухнях на базе вагона, но этой осенью повара впервые перешли в вагоны-рестораны. Новое оборудование позволит готовить для военнослужащих комплексный обед с несколькими блюдами на выбор. Добавим, современная система питания в российской армии ощутимо отличается от меню 90-х. В военных частях организован шведский стол, где у солдата есть возможность выбрать холодную закуску, гарнир, суп и разные виды второго. Ранее ФАН рассказывал об этом в материале, посвященном Дню военного повара.

Первый воинский эшелон, который доставит солдат к местам службы, внешне не отличается от обычных поездов Федеральной пассажирской компании. Это стандартные плацкарты на 54 места со всеми удобствами, которые знакомы россиянам.



Этой осенью в российские войска отправляются 128 тысяч человек. Ранее в Минобороны РФ сообщали о том, что во время осеннего призыва в министерстве учитывают опыт весенней кампании и все противовирусные меры. Призывные и сборные пункты были заблаговременно обеспечены средствами защиты органов дыхания, тестами для проведения экспресс-исследования, а также приборами для кварцевания помещений и средствами для дезинфекции. Беседы с призывниками велись по телефону и видеосвязи, в военный комиссариат они приезжали только на медицинское освидетельствование и на заседание комиссии. Призывники проходили экспресс-тест на наличие коронавирусной инфекции и лишь после получения отрицательного результата направлялись на медицинский осмотр, профессиональный психологический отбор и комплектование воинских команд. В случае, если в команде с призывниками выявлялся хоть один положительный результат, вся команда возвращалась в муниципальное образование для проведения карантинных мероприятий или лечения. По данным Минобороны, тесты во время осенней кампании выявили более 150 случаев коронавируса, но благодаря целому комплексу мер инфекцию удалось не занести в войска.