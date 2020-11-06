Лиза Арзамасова впервые показала совместное видео с Авербухом

Москва, 6 ноября. Российская актриса театра и кино Лиза Арзамасова впервые показала совместные кадры со своим избранником, тренером по фигурному катанию Ильей Авербухом.

Знаменитость порадовала поклонников, опубликовав небольшой видеоролик в Instagram, где «папина дочка» катается со своим возлюбленным на коньках, и в шутку добавила, что мешает 46-летнему Авербуху работать, который занят в проекте «Ледниковый период».

Актриса потрясающе стоит на коньках. Еще десять лет назад знаменитость участвовала в проекте «Лед и пламя», где ее партнером был фигурист Максим Ставиский. Во время съемок шоу 25-летняя Арзамасова познакомилась с Авербухом.

О романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой стало известно летом, когда их застукали в одном из кафе. Пара мило общалась друг с другом и оказывала знаки внимания, которые навели на мысль, что между тренером и актрисой есть романтические чувства. Скрывать отношения влюбленные все же не стали и через некоторое время официально объявили себя парой. Влюбленная пара, в частности, посетила шоу Ивана Урганта на Первом канале и рассказала о своих отношениях.