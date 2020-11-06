Как русские корабли повлияли на исход Гражданской войны в США

Судьбы двух известнейших политиков были в чем-то удивительно схожи. В 1861 году Александр II отменил крепостное право. Два года спустя, в 1863 году, Линкольн подписал Прокламацию об освобождении чернокожих рабов. На момент, когда в Америке вспыхнула Гражданская война, отношения двух государств можно было назвать дружескими. Обе страны противостояли влиянию Великобритании и Франции, а во время Крымской войны 1853–1854 годов Соединенные Штаты поддержали Россию.«Когда мы говорим о середине XIX века, это практически был пик добрососедских отношений», — отметил Александр Петров.
Авраам Линкольн и Александр II никогда не встречались лично. Однако, как отмечают СМИ
, в личной переписке они обращались друг к другу как «дорогой друг» и «добрый приятель».