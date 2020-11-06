Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Друзья на расстоянии
Как русские корабли повлияли на исход Гражданской войны в США
Сегодня отношения России и США переживают крайне напряженный период: с легкой руки Вашингтона слово «русские» в понимании американцев ассоциируется по большей части с негативом. Страны, по сути, находятся по разные стороны баррикад. Но в истории наших отношений так было не всегда.
На пороге зарождения американской демократии государства имели общие интересы как во внешней, так и во внутренней политике, а корабли Российской империи у берегов Америки отчасти предопределили исход Гражданской войны между Севером и Югом. О том, как это было и почему император Александр II поддержал Авраама Линкольна, рассказал главный научный сотрудник Института всеобщей истории РАН, историк-американист Александр Петров. Подробнее — в материале ФАН.
Друзья на расстоянии
В истории российско-американских отношений были периоды и взлетов, и падений. Однако, как отмечает Александр Петров, периодов именно добрососедских отношений, так называемых «друзей на расстоянии», было гораздо больше. Один из таких этапов — взаимодействие Авраама Линкольна и российского императора Александра II.
«Между Линкольном и Александром II действительно установились добрые отношения. И тот, и другой стремились к либерализму, к изменению привычных вещей, но при этом к сохранению традиционных ценностей. Эти общие взгляды повлияли на установление и развитие отношений», — сказал Александр Петров.
Судьбы двух известнейших политиков были в чем-то удивительно схожи. В 1861 году Александр II отменил крепостное право. Два года спустя, в 1863 году, Линкольн подписал Прокламацию об освобождении чернокожих рабов. На момент, когда в Америке вспыхнула Гражданская война, отношения двух государств можно было назвать дружескими. Обе страны противостояли влиянию Великобритании и Франции, а во время Крымской войны 1853–1854 годов Соединенные Штаты поддержали Россию.

«Когда мы говорим о середине XIX века, это практически был пик добрососедских отношений», отметил Александр Петров.

Авраам Линкольн и Александр II никогда не встречались лично. Однако, как отмечают СМИ, в личной переписке они обращались друг к другу как «дорогой друг» и «добрый приятель».
Влияние России на ход Гражданской войны в США
В 1861 году в США началась гражданская война: семь южных штатов заявили о своем выходе из союза и образовании Конфедерации Штатов Америки — фактически нового государства.

Война между Севером и Югом оказалась для Америки самой кровопролитной за всю историю: в ходе боевых действий тех лет граждан США погибло больше, чем в любой другой войне, в которой участвовали Соединенные Штаты.

Источник: wikipedia.org / Thure de Thulstrup - Siege of Atlanta
Конфедерация стремилась к получению международного признания. Однако Российская империя, будучи одной из крупнейших держав мира, поддержала легитимное правительство Авраама Линкольна. Одним из серьезных шагов Петербурга в этой ситуации стала отправка двух эскадр парусно-винтовых кораблей к берегам Америки.
«Во время Гражданской войны в США русский флот в количестве двух эскадр посетил Сан-Франциско и Нью-Йорк. Фактически это стало демонстрацией, что Российская империя — на стороне Соединенных Штатов в лице Линкольна и Республиканской партии», — объяснил Александр Петров.

Приход русских кораблей, как оказалось, был своевременным. Англичане на тот момент открыто демонстрировали готовность поддержать конфедератов. Великобритания зависела от поставок американского хлопка, крупнейшим поставщиком которого был именно Юг. Поднятие российского флага на кораблях эскадры у берегов США стало для Британии неожиданностью и сдерживающим фактором от дальнейшей агрессии.
«Безусловно, присутствие достаточно мощного флота и демонстрация, что Россия находится на стороне Линкольна и Республиканской партии, а также привержена тому, что союз необходимо сохранить, были очень мощными факторами того, что Англия не вступила в войну на стороне Юга, и это противостояние не разродилось как международный конфликт», — отметил Александр Петров.

Кроме того, визит русских кораблей в Америку повлиял на позиции Севера и с экономической точки зрения, добавил специалист.

«Это было усиление взаимодействия с точки зрения экономики. Страна оказалась не изолированной, шли поставки. В ходе конфликта южане были сначала сильнее в военном плане (и даже думали, что очень быстро разгромят янки), но Юг был завязан на Англии, на торговле хлопком. А Север — это промышленный путь развития. Он был более международно ориентированным и взаимодействовал в этом плане с Россией», — подытожил Александр Петров.
Таким образом, пусть и опосредованно, но тогда, в ходе Гражданской войны, Россия стала своего рода гарантом безопасности. Иностранные державы не вмешались в конфликт Севера и Юга.