Как русские корабли повлияли на исход Гражданской войны в США

«Безусловно, присутствие достаточно мощного флота и демонстрация, что Россия находится на стороне Линкольна и Ре спубликанской партии, а также привержена тому, что союз необходимо сохранить, были очень мощными факторами того, что Англия не вступила в войну на стороне Юга, и это противостояние не разродилось как международный конфликт», — отметил Александр Петров.



Кроме того, визит русских кораблей в Америку повлиял на позиции Севера и с экономической точки зрения, добавил специалист.



«Это было усиление взаимодействия с точки зрения экономики. Страна оказалась не изолированной, шли поставки. В ходе конфликта южане были сначала сильнее в военном плане (и даже думали, что очень быстро разгромят янки), но Юг был завязан на Англии, на торговле хлопком. А Север — это промышленный путь развития. Он был более международно ориентированным и взаимодействовал в этом плане с Россией», — подытожил Александр Петров.

