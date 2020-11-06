Верховная рада «перевоспитает» украинских финансовых коллекторов  

Парламент Украины принял к рассмотрению законопроект, призванный кардинально изменить деятельность представителей финансовых учреждений в сфере сбора налогов и задолженностей по кредитам. Как утверждают авторы идеи, среди которых руководство украинского Национального банка (НБУ) и уполномоченный местного офиса по правам человека, нововведение окончательно узаконит систему взимания с должников средств и имущества, а также заставит коллекторов работать в «этическом и цивилизованном русле». По мнению скептиков, документ лишь развяжет руки «недобросовестным кредиторам». Подробности — в материале корреспондента ФАН.

В пояснительной записке к законопроекту 4241, получившему рабочее название «О коллекторской деятельности», заявлено буквально следующее:

«Его цель — защитить потребителей кредитов от незаконных действий заимодавцев и вывести работу самих коллекторов из «тени».

Один из параграфов запрещает взыскивать деньги с членов семьи или знакомых должника, а также прибегать в ходе «выбивания догов» к шантажу, угрозам и рукоприкладству. Помимо прочего, вне закона будет поставлена практика ночных звонков заемщикам. Любопытно, что исключительное право надзора за подобной деятельностью автоматически получает НБУ, который и создаст специальный реестр лицензированных коллекторских организаций.

«Украина желает органично вписаться в структуры Объединенной Европы, и для этого ей необходимо цивилизованное законодательство, в том числе и в области возвращения потребительских кредитов, — пояснили корреспонденту ФАН в частной беседе сотрудники Нацбанка Украины. — В случае принятия нового закона Киев в очередной раз докажет свою приверженность европейским ценностям и укрепит свои позиции в совместных с Европейским союзом проектах».

В эффективность упомянутого начинания многие эксперты не верят. В беседе с журналистами в Киеве адвокат Ростислав Кравец предположил, что «черный рынок вышибал» заставить работать «по цивилизованным правилам» попросту невозможно.

«Будет зарегистрирована одна [коллекторская] фирма, а ее ответвление в виде другого нелегального центра будет донимать должников звонками», — сказал он.

И это действительно так. В декабре 2019 года Верховная рада уже принимала за основу закон «О защите прав и законных интересов должников при осуществлении коллекторской деятельности», однако на данный момент ни одно из его положений практически не действует. Как заявил в комментарии Федеральному агентству новостей киевский юрист Владимир Боровой, любая попытка на законодательном уровне добиться в этом контексте какого-либо порядка обречена на провал.

«Система работы финансовых коллекторов на Украине, как и система выдачи самих кредитов, не отрегулирована, — констатировал эксперт. — Нет никаких сомнений, что намерение Рады «перевоспитать» сотрудников специальных организаций не только ознаменуется новым витком коррупции, но и озлобит тех же коллекторов».

Уже озлобила. На днях украинские СМИ рассказали о принципиально новой практике, к которой стали прибегать фирмы по «выбиванию долгов». В частности, коллекторы создают порнографические коллажи, в которых подставляют лица своих жертв, а затем выкладывают такие «произведения» во Всемирную паутину. Все это «снабжается» именами, адресами и номерами телефонов должников и даже их поручителей. На соответствующие жалобы жертв правоохранители не реагируют.

«Неизвестные расклеили в моем подъезде листовки с обвинениями в мой адрес, а в полиции мне сказали, что не видят в этом состава преступления, — говорит житель Черниговской области, которого подобным образом «терроризируют» уже несколько месяцев. — Может, народные депутаты действительно позаботятся о защите интересов таких людей, как я? В противном случае, если я наложу на себя руки, моя смерть будет на их совести».

Тем временем сообщения в криминальных сводках об украинцах, покончивших жизнь самоубийством из-за морального давления со стороны агентов всевозможных финансовых организаций, становятся обыденным явлением.