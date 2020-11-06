Политолог сравнил технологии «цветных революции» в Белоруссии и на Украине

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил, что Запад использовал в Белоруссии давно известные методы дестабилизации обстановки для последующего применения в России. Военный эксперт, политолог Андрей Кошкин объяснил в комментарии ФАН, что в широком смысле технологии «цветных революций» в Белоруссии ничем не отличались от ранее применяемых, однако эти технологии были адаптированы к белорусскому гражданско-сетевому обществу.

Глава СВР Сергей Нарышкин сообщил, что технологии дестабилизации в Белоруссии были пробным вариантом перед их применением в России. Запад проецирует ситуацию в Белоруссии на Россию, объяснил он.

«Признаться, каких-то инноваций в Белоруссии отмечено не было. Технологии «цветных революций» известны давно и применялись последние два-три десятка лет во многих странах мира», — заявил глава СВР в интервью гендиректору МИА «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву.

Старые технологии с новым колоритом

Политолог Кошкин обратил внимание, что в широком плане технологии «цветных революций» мало изменились – это попытка заменить политическую власть путем дестабилизации и накачки выборной кампании.

«Здесь я поддерживаю нашего руководителя СВР, если речь идет о принципе взрыва государства, смены власти с помощью технологий «цветных революций», то принципиально в широком смысле слова, конечно, ничего нового нет», — заявил Кошкин.

Однако, по мнению эксперта, в узком смысле некоторые технологии изменились под влиянием цифровизации.

«Если в узком смысле слова говорить о дифференциации в сфере информационного противостояния, то технологии, способы и методы меняются весьма и весьма быстро в условиях постправды и fake news. Цифровизация в глобальном масштабе и в национальном идет весьма быстро», — считает Кошкин.

Эксперт подчеркнул, что создание и применение новых технологий «цветных революций» – сложный процесс, который требует тщательного осмысления, а также подготовки ресурсов для нейтрализации подобных угрозы, в том числе в адрес России.

Украина и Белоруссия

Политолог Кошкин сравнил технологии, которые использовались на Украине в 2014 году, с тем сценарием, который разворачивался в Белоруссии. Если на Украине была жесткая направленность на отторжение Украины от России, этому способствовали и один за другим президенты, то в Белоруссии ставка делалась на уход Александра Лукашенко с поста президента. Более того, в Белоруссии против Лукашенко выставили женскую кандидатуру, и женщин активно привлекают к мирным манифестациям, отметил эксперт.

«Я вижу в Белоруссии довольно колоритный набор технологий, а именно в гражданско-сетевой сфере воздействия. А что такое гражданско-сетевая война – это суть «цветной революции», она заключается в накачке деньгами неправительственных организаций и подготовке для них специалистов. Работают и с оппозиционными СМИ, которые тоже накачивают деньгами, помогают оппозиционным журналистам. Тут много интересных подходов, которые отличаются от Украины», — добавил эксперт.

Кошкин напомнил, что украинских специалистов не готовили для госпереворота в 2014 году, в Белоруссии же была тщательная подготовка активистов в Польше, Литве и на Украине. Кроме того, Белоруссия сама интегрировалась как в восточное партнерство ЕС, так и в Союзное государство.