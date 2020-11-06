Больной COVID-19 Андрей Носков рассказал о роли жесткого директора

Москва, 6 ноября. Российский актер Андрей Носков рассказал ФАН, что буквально несколько дней назад он и его супруга заразились коронавирусом. Во время беседы с корреспондентом голоса у Носкова почти не было.

«Вместе мы пытаемся встать на ноги как можно скорее, чтобы вернуться к работе», — пояснил актер.

Работы у Носкова, и правда, немало: невзирая на пандемию, он снялся в новом сериале «Удаленка» на телеканале «360», где сыграл роль директора ивент-агентства.

«Я сыграл директора, роль мне понравилась, несмотря на то, что я не очень люблю руководить людьми. Особенно тяжело далась первая серия, где надо было рассказать сотрудникам, что денег на зарплату нет», — рассмеялся артист.

Носков рассказал, что снялся еще в нескольких проектах, но пока все они — на стадии доработки. Что касается театральной деятельности, то артист вот уже много лет служит в Театре эстрады в Санкт-Петербурге и 31 декабря Носков выйдет на сцену с постановкой «Игры любви». Спектакль артист срежиссировал сам.

Собеседник ФАН верит, что до Нового года с ним и театром все будет хорошо.

«Я надеюсь, ничего не случится. Я отыграю спектакль и поеду к друзьям и семье — праздновать этот прекрасный праздник. Надеюсь, что все будет по плану», — вздохнул Носков.

Сейчас артист находится на карантине.

За минувшие сутки в России выявлено 20 582 случая заражения новой коронавирусной инфекцией в 85 регионах. 25,7% заразившихся не имели клинических проявлений болезни. За это же время от коронавируса в стране скончались 378 человек. Полностью излечились от COVID-19 16 955 человек