Создан аппарат для эффективного лечения ожогов в домашних условиях

Москва, 6 ноября. Новый прибор предназначен для лечения почти всех типов ран в домашних условиях. Разработка принадлежит компании «СДС», которая является резидентом «Мосмедпарка».

Аппарат очищает рану с помощью вакуум-инсталляционной терапии, увеличивает кровоснабжение и запускает процесс регенерации. Прибор оснащен более мощным насосом по сравнению с зарубежными аналогами. Компактный размер и особенности конструкции позволяют использовать технологию при купировании перитонитов.

Устройство можно применять для лечения почти всех типов ран в домашних условиях, в том числе ожогов, трофических язв и послеоперационных нарушений целостности тканей. Новый способ поможет снизить число необходимых перевязок и сократить сроки лечения, пишет издание «Вести Подмосковья». «Мосмедпакр» — это комплекс биомедицинских технологий, работающий под управление «Строгино».