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День рождения буквы Ё: как появился в русском алфавите новый знак

Буква Ё появилась в русском алфавите позже других

Буквы алфавита настолько привычны для каждого человека, что вряд ли могут вызвать удивление. Но есть среди них одна, история которой достойна написания целого романа. Ну, или хотя бы повести о том, как «сильные мира сего» боролись за ее место в повседневной речи, печатных изданиях и школьной программе. День буквы Ё, конечно, не праздник и не официальная дата, но внимания заслуживает. Хотя бы потому, что появился он с легкой руки особы, приближенной к императорскому двору. 

День буквы Ё в календаре

Официальной датой рождения Ё считается 29 ноября. Появилась она в русском языке только в конце XVIII века с подачи княгини, близкой подруги Екатерины II  — Екатерины Дашковой. В тот день в доме директора Петербургской академии наук состоялось одно из первых заседаний русских академиков. Среди прочего ученые мужи обсуждали актуальные вопросы русской словесности. В конце собрания княгиня задала неожиданный вопрос, как, по мнению ученых, нужно писать слово «ёлка». Академики задумались. Кто-то заявил, что правильно писать «юлка», другие отмечали, что верно использовать два общепринятых звука — io.

В ответ на споры Екатерина Дашкова предложила заменить неестественное сочетание звуков io на Ё. Конечно, ее предложение поддержали и на этой торжественной ноте разошлись. Но в ближайшие 12 лет новый знак так и не появился ни в печатных изданиях, ни в письменной речи. Тогда идею посчитали блажью вельможей особы, которая изволила «глумиться» над русским языком.

Использовать букву вместо сочетания io предложила княгиня Екатерина Дашкова

Ё — в реформу образования

В первый раз в печатном издании буква появилась в 1795 году. Ее вторым «родителем» стал поэт и баснописец Иван Дмитриев, который использовал необычный для литературного сообщества символ в произведениях сборника «И мои безделки». А первым печатным словом с ним стало местоимение «всё».

Еще через несколько лет Ё возникла в печатном издании Николая Карамзина «Аониды», где знаменитый русский историк использовал ее куда активнее. Не только «ёлка», но также «орёл», «мотылёк» и многие другие слова Карамзин написал через Ё. Считается, что именно этим сборником он ввел незнакомую и непривычную до того времени букву в русский язык. А также придал ей ареол «народности», который мало сочетался с классическими традициями русской речи.

Вплоть до начала ХХ века Ё употреблялась многими русскими писателями и историками, но только в личной переписке. В печатных изданиях она воспринималась как проявление мещанства. «Ёкать» могли себе позволить лишь люди неблагородные и малообразованные, тогда как в языке культурном места этой букве не было.

Первую попытку придать ей официальный статус предпринял в 1917 году нарком образования Анатолий Луначарский. Ё упоминалась в декрете, посвященном реформе системе образования как «желательная, но не обязательная к употреблению». Обязательной она стала только в 1942 году, а 24 декабря можно считать вторым днем рождения буквы Ё. В этот день она была официально введена в школьную практику приказом наркома просвещения Владимира Потемкина.

Использовать Ё в письменной речи стало обязательным в 1942 году

Интересные факты о букве Ё

В древнерусском языке звукового сочетания «йо» не существовало. Его заменял звук «и». А потому до XVIII века необходимости в букве, обозначавшей этот звук, просто не было.

С «ёканьем» боролись многие авторитетные русские литераторы. Не допускать его в русскую речь призывал знаменитый поэт и литературный критик Александр Сумароков. Поддерживал его поэт и филолог Василий Тредиаковский.

В произведениях Александра Пушкина Ё не встречается, однако в личных письмах светоч русской литературы ее использовал.

По легенде, Ё внедрили в школьное образование по приказу Иосифа Сталина. По одной из версий, Иосиф Виссарионович выразил крайнее недовольство, когда увидел в документе одинаково написанные фамилии военачальников: Огнева и Огнёва. По другой, в 1942 году обратил внимание на точность, с которой немецкие разведчики наносили названия населенных пунктов на карты, и потребовал от советских военачальников того же.

Обязательной буква Ё в русском языке оставалась недолго. По нынешним правилам, использовать ее можно выборочно, по необходимости.

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