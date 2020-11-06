Буквы алфавита настолько привычны для каждого человека, что вряд ли могут вызвать удивление. Но есть среди них одна, история которой достойна написания целого романа. Ну, или хотя бы повести о том, как «сильные мира сего» боролись за ее место в повседневной речи, печатных изданиях и школьной программе. День буквы Ё, конечно, не праздник и не официальная дата, но внимания заслуживает. Хотя бы потому, что появился он с легкой руки особы, приближенной к императорскому двору.

День буквы Ё в календаре

Официальной датой рождения Ё считается 29 ноября. Появилась она в русском языке только в конце XVIII века с подачи княгини, близкой подруги Екатерины II — Екатерины Дашковой. В тот день в доме директора Петербургской академии наук состоялось одно из первых заседаний русских академиков. Среди прочего ученые мужи обсуждали актуальные вопросы русской словесности. В конце собрания княгиня задала неожиданный вопрос, как, по мнению ученых, нужно писать слово «ёлка». Академики задумались. Кто-то заявил, что правильно писать «юлка», другие отмечали, что верно использовать два общепринятых звука — io.

В ответ на споры Екатерина Дашкова предложила заменить неестественное сочетание звуков io на Ё. Конечно, ее предложение поддержали и на этой торжественной ноте разошлись. Но в ближайшие 12 лет новый знак так и не появился ни в печатных изданиях, ни в письменной речи. Тогда идею посчитали блажью вельможей особы, которая изволила «глумиться» над русским языком.

Ё — в реформу образования

В первый раз в печатном издании буква появилась в 1795 году. Ее вторым «родителем» стал поэт и баснописец Иван Дмитриев, который использовал необычный для литературного сообщества символ в произведениях сборника «И мои безделки». А первым печатным словом с ним стало местоимение «всё».

Еще через несколько лет Ё возникла в печатном издании Николая Карамзина «Аониды», где знаменитый русский историк использовал ее куда активнее. Не только «ёлка», но также «орёл», «мотылёк» и многие другие слова Карамзин написал через Ё. Считается, что именно этим сборником он ввел незнакомую и непривычную до того времени букву в русский язык. А также придал ей ареол «народности», который мало сочетался с классическими традициями русской речи.

Вплоть до начала ХХ века Ё употреблялась многими русскими писателями и историками, но только в личной переписке. В печатных изданиях она воспринималась как проявление мещанства. «Ёкать» могли себе позволить лишь люди неблагородные и малообразованные, тогда как в языке культурном места этой букве не было.

Первую попытку придать ей официальный статус предпринял в 1917 году нарком образования Анатолий Луначарский. Ё упоминалась в декрете, посвященном реформе системе образования как «желательная, но не обязательная к употреблению». Обязательной она стала только в 1942 году, а 24 декабря можно считать вторым днем рождения буквы Ё. В этот день она была официально введена в школьную практику приказом наркома просвещения Владимира Потемкина.

Интересные факты о букве Ё

В древнерусском языке звукового сочетания «йо» не существовало. Его заменял звук «и». А потому до XVIII века необходимости в букве, обозначавшей этот звук, просто не было.

С «ёканьем» боролись многие авторитетные русские литераторы. Не допускать его в русскую речь призывал знаменитый поэт и литературный критик Александр Сумароков. Поддерживал его поэт и филолог Василий Тредиаковский.

В произведениях Александра Пушкина Ё не встречается, однако в личных письмах светоч русской литературы ее использовал.

По легенде, Ё внедрили в школьное образование по приказу Иосифа Сталина. По одной из версий, Иосиф Виссарионович выразил крайнее недовольство, когда увидел в документе одинаково написанные фамилии военачальников: Огнева и Огнёва. По другой, в 1942 году обратил внимание на точность, с которой немецкие разведчики наносили названия населенных пунктов на карты, и потребовал от советских военачальников того же.

Обязательной буква Ё в русском языке оставалась недолго. По нынешним правилам, использовать ее можно выборочно, по необходимости.