Восток Украины на новых выборах президента бросит вызов майданному Киеву

Затянувшееся политическое молчание востока Украины заканчивается — об этом свидетельствуют результаты местных выборов, прошедших в стране в конце октября. В канун следующих президентских выборов именно там может произойти пересборка оппозиционных сил в новый блок, способный консолидировать электорат, не разделяющий ценности политического мифа Евромайдана. К такому выводу пришел обозреватель ФАН, проанализировавший ситуацию на востоке Украины.

Запад опрокидывает доску

Исторически современная Украина легко делится на два лагеря — Запад и Восток. Это разделение довольно четко и остро проходит по экономическому, идеологическому и языковому признакам. Причиной стало «лоскутное» присоединение к Украине территорий Новороссии и Донбасса, которые никогда украинскими не были, а также западных областей, исторически входивших в состав Австро-Венгрии, а затем Польши.

По совокупному экономическому весу украинский восток всегда превосходил запад, концентрируя в себе подавляющий промышленный потенциал. С точки зрения демографии восток как пространство крупных промышленных городов также превосходит западные области страны. Поэтому все президентские выборы, проходившие на «незалежной», олицетворяли выбор между двумя кандидатами двух «географических» лагерей.

Условный восток, центр научно-технического и промышленного потенциала современного украинского государства, всегда был более ориентирован на национальные интересы. Аграрный запад, идеологически выросший с опорой на зарубежные диаспоры из австро-венгерской Галичины, таких комплексов не испытывал.

Перелом, во время которого Украина потеряла шанс сохранить самостоятельность и хоть какое-то подобие единства, произошел в ходе третьих президентских выборов, когда итоги голосования, складывавшиеся в пользу кандидата от Востока Виктора Януковича, были «пересмотрены» участниками массовых беспорядков в Киеве. Это событие вошло в историю как «оранжевая революция» 2004–2005 годов.

Тогда же, кстати, случились загадочные самоубийства экс-министра МВД Юрия Кравченко и министра транспорта и связи Георгия Кирпы. Оба являлись важными фигурами украинского истеблишмента, способными мобилизовать политические силы и сформировать независимую позицию.

Во время «оранжевой революции» запад Украины как «держатель» современной политической мифологии украинского государства дал понять, что не будет мириться с неугодным ему мнением. Тогда же молчание востока заложило мину под будущее существование единого государства и сделало будущую гражданскую войну практически неизбежной. Одновременно ложный компромисс с западом Украины сделал позицию востока политически ничтожной и сформировал предпосылки для дальнейшей радикализации ситуации в стране.

При этом даже при такой спорной, а в ряде случаев и непопулярной фигуре, как Янукович, западные области не смогли выставить в противовес ему собственную конкурентную фигуру. После президентства Виктора Ющенко стало понятно, что запад Украины играть по правилам не собирается.

Между тем исторически сложившееся преимущество восточного истеблишмента — лидирующие позиции днепропетровского клана и в целом особая позиция Украины в СССР в силу развитой наукоемкой промышленности (ракетной, авиационной, судостроительной) — сыграло с ним дурную шутку, создав ложное чувство превосходства. Отсутствие оформленной политической идеологии, вбирающей в себя характерный восточный колорит и особое отношение к истории, языку, а также собственному пути развития — все это сделало восток уязвимым в форс-мажорных обстоятельствах, когда другая сторона вместо того, чтобы играть по правилам, внезапно опрокидывает доску.

Трагические последствия этой самонадеянности оказались вполне предсказуемыми.

Восток под ударом

К событиям 2014 года украинский восток подошел без четкой политической и общественной инфраструктуры. Партия регионов очень быстро выродилась в партию номенклатуры. Причем многие ее видные функционеры в один миг «переобулись», став непримиримыми сторонниками Евромайдана. Что еще хуже, законный президент Янукович не смог или не захотел мобилизовать восток для отпора, хотя такие крупные города, как Харьков, Донецк или Одесса, не приняли итогов госпереворота.

Огромную роль в вынужденной пассивности восточных регионов сыграл крупный бизнес Украины в лице конкурирующих империй Рината Ахметова и Игоря Коломойского. Последний даже лично поучаствовал в разжигании гражданской войны, за свои средства вооружив так называемые «добровольческие батальоны» украинских националистов.

Пассивность формальных и неформальных лидеров востока привела к репрессиям в отношении противников Евромайдана, реальных и вероятных. В Харькове, например, несколько дней фактически шли уличные бои между местными активистами и радикальными националистами — последние были специально завезены в город со всей страны. А в Одессе 2 мая 2014 года случилась бойня с массовыми жертвами, спланированная Андреем Парубием, Александром Тручиновым и другими новыми «владельцами» Украины.

Репрессии, незаконные задержания, внесудебные казни продолжались практически два года по всему юго-восточному региону с участием отрядов националистов, структур СБУ и подразделений ВСУ, став весьма выразительной иллюстрацией внеочередных парламентских и президентских выборов.

Уже тогда был вполне очевиден выбор лидеров запада Украины — дальнейшее усиление междоусобицы в угоду собственным политическим интересам. Экономическое и промышленное развитие страны их не интересовало. Во главу угла ставились запугивание оппонентов и уменьшение электоральной базы противников евромайданного мифа. Для этого была инициирована «зачистка» Харькова и развязана гражданская война. К тому же постмайданной Украине не был нужен оппозиционный Донбасс, который никогда и ни при каких условиях не стал бы голосовать за новых хозяев Киева.

Дальнейшее известно: Донецк и Луганск сумели дать вооруженный отпор экстремистам, захватившим власть в Киеве, а тот же Харьков — нет. Немалую роль в той истории, как часто бывает, сыграли конкретные личности. Если в Донбассе в решительный час нашлись новые люди, возглавившие антимайданный протест, то в Харькове популисты Допа и Гепа (председатель местной ОГА Михаил Добкин и городской глава Геннадий Кернес), замкнув на себя все рычаги возможного сопротивления и пытаясь усидеть на всех стульях разом, «слили» город-миллионник в обмен на свое личное место под солнцем.

Тем не менее даже в условиях террора и полыхающей гражданской войны, когда в восточные области завозились кандидаты с западных областей, в октябре 2015 года на выборах в местные органы власти «Оппозиционный блок» благодаря востоку сумел набрать 10,7% голосов.

Во время парламентских выборов 2019 года, на фоне выразительной победы новой партии «Слуга народа», которой отдали свои голоса большинство избирателей страны, восток, несмотря на острый раскол в рядах, сумел практически на треть увеличить в Верховной раде представительство оппозиционных сил.

Дальше — больше. К местным выборам 2020 года восток пришел с весьма выразительными результатами. Националистические силы, в первую очередь в лице Нацкорпуса, нигде не смогли преодолеть выборный барьер, оставшись маргиналами с электоральной базой в районе процентной погрешности. А эмоциональная поддержка нового президента Владимира Зеленского, основанная на неприятии курса и фигуры евромайданного главы государства Петра Порошенко, рассыпалась.

Несмотря на попытки уменьшить электоральную базу востока и отказ жителям Луганской и Донецких областей в праве на голосование (что уже является нарушением конституции Украины), партия «Слуга народа» по стране получила небывало низкий уровень поддержки. Электорат Зеленского начал разбегаться, частично уйдя в «Оппозиционную платформу — За жизнь» (ОПЗЖ), а молодым активом — в партию Анатолия Шария, которая показала хорошие результаты в крупных городах востока.

Первый шаг к победе

Новый 2021 год восток Украины будет встречать децентрализованным, без «якорной» партии или ярких лидеров, но с четким неприятием существующей постмайданной ситуации и современного политического мифа Украины. Вся реальная власть на востоке фокусируется в руках мэров крупных городов, которые выступают лидерами мнений региональных политических групп в областных и городских советах.

Большое влияние на восток продолжают оказывать украинские олигархи, в первую очередь конкурирующие между собой Ахметов и Коломойский. В данном случае их политическая роль, скорее, деструктивна и выражается в борьбе за влияние на президента. Преимущество в этой борьбе, скорее всего, будут обеспечивать не электоральные, а медийные и финансовые ресурсы, которых лишен Зеленский, но которые есть, например, у Ахметова.

Несмотря на раздробленность, вопреки репрессиям и политическому террору период молчания востока Украины заканчивается. Конечно, запад страны щедро поделился с тем же Харьковом такими «дарами», как депопуляция, массовая трудовая миграция в Европу, закрытие предприятий и падение экономики. И все же экономический потенциал востока пока сохраняется.

Оппозиционные организации в лице ОПЗЖ и партии Шария наращивают свой потенциал, в том числе и силовой, что уже позволило в период последней предвыборной кампании отвечать на нападения радикалов. Итоги недавних местных выборов показали, что вопреки негативному фону (оголтелая пропаганда в СМИ, террор со стороны радикалов и экономический спад) население востока Украины не погрузилось в депрессию и сохраняет высокий уровень гражданской активности. Это — актив, для которого сейчас нет подходящей по масштабу платформы. Пока нет…

Да, совокупный потенциал оппозиционных партий не может вместить весь политический горизонт востока. Сейчас эти партии сами по себе разъединены, а порой и конфликтуют между собой. Та же ОПЗЖ в силу характера партии и ее лидеров Юрия Бойко, Виктора Медведчука и Сергея Левочкина, очевидно, не способна выражать собой глобальный альтернативный путь развития страны и быть той силой, к которой смогли бы примкнуть независимые политические игроки, а также группы востока (мэры городов, средний и крупный бизнес). В этой партии нет больших политических амбиций. Более того, ОПЗЖ для некоторых ее лидеров — не более чем политическая крыша для обеспечения личной безопасности, а также неприкосновенности активов.

Нельзя исключать того, что в канун следующих выборов украинского президента может произойти пересборка опирающихся на восток оппозиционных сил в новый блок, способный консолидировать электорат, не разделяющий ценности майданного политического мифа. Это еще не будет победой над охватившим Украину мороком. Но может стать первым большим шагом к такой победе.