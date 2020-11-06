Политик рассказал, как индексация маткапитала повлияет на рождаемость

В 2021 году проиндексируют размер материнского капитала, который планируется повышать в дальнейшем каждый год. Сейчас маткапитал составляет 466 тысяч рублей на первого ребенка и 616 тысяч — на второго. Заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина сообщила, что за все время действия программы более десяти миллионов семей получили сертификаты, восемь миллионов из которых уже воспользовались деньгами. В следующем году материнский капитал повысят на 3,7%: за первого ребенка родители будут получать 483 882 рубля, а за второго — 639 432 рубля.

Депутат государственной думы Валерий Гартунг в комментарии ФАН рассказал, почему было принято решение повышать маткапитал каждый год, и объяснил, как это может повлиять на рождаемость в стране.

Политик пояснил, что материнский капитал не индексировался несколько лет, из-за чего потерял в покупательской способности.

«Материнский капитал уже обесценивается, так как несколько лет не индексировался. Сейчас принимается решение о ежегодной индексации маткапитала, но этого недостаточно. Нужно компенсировать потерю покупательской способности материнского капитала за тот период, пока он не индексировался, потому что фактически стоимость расходов на детей увеличилась за это время. Поэтому мы, группа депутатов от «Справедливой России», внесли проект закона, по которому предложили проиндексировать материнский капитал именно на тот процент, на который выросли цены за те годы, пока он не индексировался», — рассказал Валерий Карлович.

Эксперт отметил, что ежегодное повышение суммы материнского капитала является недостаточной мерой для способствования повышению рождаемости в стране. Он отметил, что для этого важно работать и в других направлениях — обеспечивать доступность медобслуживания и образования.

«Рождаемость зависит от комплекса мер. Материнский капитал — это только одна из мер поддержки семей с детьми. Например, очень важная мера поддержки — регулярные выплаты детских пособий, их увеличение. Требования к семьям по доходности изменились, теперь больше семей могут получать пособия на детей. Важна и доступность медицинского обслуживания, а также расходы на образование для многодетных семей», — отметил Гартунг.

В заключение Валерий Гартунг признался, что на рождаемость влияют десятки мер, над которыми еще нужно активно работать.

«Тут должен проводиться комплекс мер. Во всяком случае, мы будем делать все возможное для этого», — заявил политик.

Ранее депутат Госдумы Светлана Бессараб рассказала, как будет увеличиваться материнский капитал. Она отметила, что маткапитал будет расти быстрыми темпами, а также назвала ежегодную индексацию обязательной, так как в стране приняли Основной Закон, в соответствии с которым пенсии и пособия будут ежегодно индексировать на уровень инфляции.