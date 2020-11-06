Число желающих перейти на фриланс россиян сократилось во время пандемии

Москва, 6 ноября. Пандемия изменила отношение россиян к фрилансу. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса «Работа.ру» и НПФ Сбербанка.

Около 65% респондентов готовы выйти на работу без оформления в штат. Еще год назад таких россиян насчитывалось 72%. Примерно 21% опрошенных оценили свой переход на фриланс как «очень вероятный», а 44% — как «вполне вероятный». Еще 11% россиян категорически не хотят бросать работу в штате.

Для 24% респондентов смена формы занятости маловероятна. Среди участников опроса 19% россиян признались, что от перехода на работу вне штата их удерживает отсутствие пенсионных отчислений, отмечает РБК. Около 21% граждан РФ имеют подработку или работу, которая не связана с оформлением в штат. В конце прошлого года таких россиян насчитывалось 33%. Среди фрилансеров только 17% заявили, что стабильно получают зарплату. Остальные не могут спрогнозировать величину своего ежемесячного дохода.