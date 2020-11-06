Немецкий танк Leopard 2RI войск Индонезии утонул в луже

Джакарта, 6 ноября. Немецкий танк Leopard 2RI не смог выбраться из лужи во время марша на территории Индонезии, пишет «Российская газета».

Специалисты предупреждали об угрозе подобных инцидентов еще тогда, когда индонезийские власти решили приобрести 61 Leopard 2RI у Германии, передает издание. Проблема этого танка в огромной массе, которая превышает 60 тонн, ввиду чего могут возникать сложности в условиях плохих дорог. Также на маневренности машины не самым лучшим образом сказываются и громоздкие бортовые экраны, затрудняющие движение танка в джунглях.

Somewhere in the jungle of Indonesia pic.twitter.com/7jZY3Q2nlH — Nur S Sa'adi (@nurssaadi) September 11, 2020

Индонезийские войска имеют в распоряжении немецкие танки и более ранней модификации — Leopard 2A4, однако их вес всего на пять тонн меньше, чем у Leopard 2RI. Ввиду этого власти Индонезии не планируют отказываться от весьма старой, но более легкой боевой техники, в частности от ПТ-76 советского производства.

Советский танк Т-72 был бы лучшей боевой машиной третьей мировой войны, если бы глобальный вооруженный конфликт произошел в эпоху холодной войны, приводит «Царьград» мнение немецких экспертов.