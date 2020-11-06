Экс-солистка «Миража» Суханкина рассказала о войне с Литягиным

Москва, 6 ноября. Бывшая солистка группы «Мираж» Маргарита Суханкина призналась, что устала от бесконечных судебных исков со стороны продюсера и композитора Андрея Литягина.

По словам Суханкиной, в ее адрес не прекращается поток лжи и обвинений в мифических долгах. При том, что Литягин, как отметила Суханкина, зарабатывает на ее голосе уже почти 35 лет.

Исполнительница напомнила, что именно записанные ею песни сделали группу известной по всему СССР. Однако после того, как артистка усыновила двух детей и перестала «жить на гастролях», продюсер «объявил ей войну».

«Началась бесконечная череда судебных разбирательств, потоки лжи и мифических утверждений о каких-то моих долгах за исполнение его песен. Причем фантастические аппетиты постоянно растут», — рассказала она.

Суханкина назвала все заявления Литягина в свой адрес «абсолютной ложью» и подчеркнула, что продюсер давно передал свои права на песни в музыкальные издательства, от которых теперь получает дивиденды. По ее словам, композитор умалчивает о выплатах и продолжает придумывать все новые и при этом несуществующие долги со стороны певицы.

Основатель «Миража», поэт и продюсер Валерий Соколов добавил, что Литягин с завидным упорством подает в суд на певицу и регулярно дела проигрывает.

«Как бы он ни «тужился», заглядывая в карман к Маргарите Суханкиной и другим исполнителям, у его нового коллектива нет прав на песни «Миража», что подтверждает и законное судебное решение», — заключил он.

Группу «Мираж» основали в 1986 году. С тех пор коллектив не раз менял участников. В составе группы выступали такие известные исполнительницы, как Наталья Ветлицкая, Ирина Салтыкова и Татьяна Овсиенко.