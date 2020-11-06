Политолог: Победа Байдена может привести к новой войне на Украине

Победа Джо Байдена на выборах президента США может привести к новой войне на Украине. Об этом в комментарии ФАН заявил директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов.

США и Украина

Кто бы ни стал президентом США, стратегическое партнерство Киева и Вашингтона будет в дальнейшем системно развиваться. Такое заявление сделал глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Несмотря на множество разных комментариев и прогнозов о том, какими будут отношения США с Украиной после выборов, я хочу выразить нашу официальную позицию: какой бы выбор ни сделал американский народ, мы будем успешно развивать стратегическое партнерство с Соединенными Штатами», — заявил Кулеба.

Он отметил, что Украину поддерживают как в Демократической, так и в Республиканской партиях. Также он добавил, что работа на американском направлении продолжается: на этой неделе МИД наладил сотрудничество между украинскими ИТ-компаниями и компаниями Кремниевой долины, украинский посол в США провел онлайн-встречу с украинским бизнесом, который хочет наращивать экспорт в Соединенные Штаты.

Привести к войне

Дмитрий Родионов обратил внимание, что в отношении Украины и России у обеих ведущих политических сил США консенсус — отличаются только инструменты, но не цели. Личности президентов тут не столь важны, в конце концов, в США не один человек определяет внешнюю политику. Президент — это человек, поставленный исполнять волю элит.

«С другой стороны, Трамп едва ли забудет о том, как украинский истеблишмент топил за Хиллари Клинтон и открыто помогал ей. Нынешние украинские власти в президентской гонке в США стараются хранить нейтралитет, но Трамп может припомнить Владимиру Зеленскому недостаточную поддержку, в том числе в деле компромата на Джо Байдена. И едва ли он забудет историю с импичментом, корни которой идут из Украины», — пояснил Дмитрий Родионов.

Но, заметил эксперт, это личностное. Гораздо важнее то, что Трамп изначально воспринимал Украину как «токсичный актив», как чемодан без ручки, который нести тяжело, но бросить тем не менее нельзя. Много было размышлений о том, что он может попытаться «продать» этот «актив» России.

«Но дело вовсе не в Украине, она — «товар», и ее вообще не спрашивают, а в отношении американских элит к России. Так что до тех пор, пока те настроены к России враждебно, как бы Трамп ни хотел пойти на сделку с Москвой, ничего не получится. Учитывая нестабильную политическую ситуацию в Соединенных Штатах, даже если Трамп выиграет, у него будет очень шаткое состояние, ему точно будет не до Украины. Это в лучшем случае», — добавил Дмитрий Родионов.

В худшем случае, считает эксперт, истеблишмент продолжит давить на Трампа по всем направлениям, включая Россию, возможно, еще сильнее. Поэтому ждать положительных сдвигов не приходится.