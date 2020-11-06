Россиян предупредили о вреде самолечения при коронавирусе

Москва, 6 ноября. Люди скупают в аптеках различные препараты для профилактики заболеваний. Врач-терапевт Екатерина Суняйкина перечислила последствия самолечения COVID-19.

Противовирусные препараты влияют на работу печени, почек и поджелудочной железы. Такие средства можно пить при контакте с заболевшим и признаках ОРВИ. В остальных случаях показаны интерфероны. Бесконтрольный прием антибиотиков может спровоцировать появление инфекций, устойчивых к препаратам нового поколения.

«Бесконтрольный прием в первую очередь грозит тем, что мы исчерпаем резерв антибиотиков», — добавила врач.

Специалист отметила, что принимать витамины можно как для профилактики, так и во время лечения. Антикоагулянты и дезагреганты могут стать опасными для жизни. Больные с подкожными кровотечениями быстро погибают. Назначать КТ должен только лечащий врач, предупредила Суняйкина.