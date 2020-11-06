Группа Little Big выпустила клип на гимн ненависти к 2020 году

Москва, 6 ноября. Популярная петербургская рейв-группа Little Big выпустила новую песню и клип на нее. Композиция — настоящий «гимн ненависти к 2020 году».

В видео музыканты с показательной напыщенностью радуются наступлению нового года. Они украшают елку игрушками в форме коронавируса, веселятся и делают последние приготовления к празднику.

«Клип является гимном ненависти к 2020 году — одному из самых сложных и противоречивых годов XXI века. Мы соболезнуем всем, кто пострадал в этом году, и надеемся, что в следующий будет лучше», — говорится в начале клипа.

Герои клипа вспоминают, как они встречали нынешний год. И, судя по всему, во всех несчастьях стоит винить Санту, роль которого исполнил Гарик Харламов. Именно он принес всем подарки из взрывов, лесных пожаров, зараженных летучих мышей.

В клипе, помимо участников Little Big, снялись певцы из группы The Hatters Юрий и Анна Музыченко, блогер Данила Поперечный, комик Александр Гудков. За почти полтора часа клип посмотрели почти 400 тысяч пользователей, видео собрало 75 тысяч лайков.