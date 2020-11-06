Елена Проклова во время пандемии похудела и приступила к каллиграфии

Москва, 6 ноября. Советская и российская актриса и телеведущая Елена Проклова призналась ФАН, что за время пандемии начала писать мемуары, сбросила два килограмма и занялась каллиграфией.

Артистка добавила, что в легкой форме переболела коронавирусом.

«Я успешно соблюдаю диету. Научилась более стойко переносить неприятности, связанные с заболеванием: слабость, отсутствие запахов. Была неделя, когда я просто лежала. Но во всем я вижу положительные моменты — ведь за эту неделю я похудела на два килограмма!» — рассказала Проклова.

Телеведущая добавила, что дома не сидела без дела и нашла себе сразу несколько новых интересных занятий.

«Я в таком возрасте, когда надо тренировать память. Я учу стихи и молитвы, пишу дневник. При этом занимаюсь каллиграфией, потому что мы все отвыкли писать руками, а ведь таким путем мы как бы «прошиваем» новые пути для нейронов — это важно», — заверила собеседница ФАН.

Проклова добавила, что сейчас вокруг очень много информации о том, как можно улучшить себя и добавить красок в свою жизнь, а не перекладывать из пустого в порожнее.

Не забывает артистка и о своей основной деятельности. В беседе с ФАН она рассказала, что служит в театре и работает на телевидении.

«Я за это время успела подготовить одну очень интересную роль. Когда перестала болеть, я выпустила новый спектакль. А вчера у меня был первый съемочный день нового сериала», — сказала Проклова.

Ранее Елена Проклова удивила поклонников экстравагантным образом. В свой Instagram артистка выложила фото в черном платье в пол с подолом из огромных перьев. На снимке она предстала в черном парике и подчеркнутыми в тон глазами. Подписчики сравнили телеведущую с Анджелиной Джоли в роли чародейки Малефисенты.