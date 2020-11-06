Ведущую Елену Летучую в бикини назвали «второй Волочковой»

Мале, 6 ноября. Телеведущая Елена Летучая поделилась с фанатами в Instagram снимками с отдыха на Мальдивах, на которых покрасовалась в бикини.

Летучая даже в закрытых и строгих нарядах неизменно вызывает восторг у поклонников. Оказалось, что и в купальнике экс-ведущая шоу «Ревизорро» может похвастаться точеной фигурой.

На новых снимках в Instagram телеведущая попозировала, купаясь в лазурной воде. Фанаты тут же сравнили Летучую с русалкой и попросили почаще показывать моменты отдыха на островах.

«Елена плывучая!»; «Очень нравится ваша фигура!» — написали восхищенные поклонники.

Нашлись, однако, и те пользователи, кому фотографии Летучей с длинными стройными ногами в бикини напомнили снимки балерины Анастасии Волочковой. Танцовщица не раз выполняла свои фирменные шпагаты в купальнике.

«Ну все, вторая Волочкова», — говорится в одном из комментариев.

Летучую не раз сравнивали с Волочковой. Например, не так давно телеведущая опубликовала снимки с фотосессии в пустыне. Она попозировала в соблазнительном полупрозрачном платье, задрав ногу, за что фото тут же окрестили «Волочковой в панике».