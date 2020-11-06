МакSим откровенно рассказала о жизни с первым мужем и причине развода

Москва, 6 ноября. Певица МакSим призналась, что боялась первого мужа, звукорежиссера Алексея Луговцова, и не раз плакала из-за его выходок.

Звезда в программе «Судьба человека» откровенно рассказала о жизни с первым супругом и о причине развода. По словам артистки, она влюбилась не сразу, но спустя время поддалась на ухаживания.

МакSим призналась, что роман развивался быстро, ей сильно хотелось создать семью. Но после свадьбы и рождения дочери муж перестал работать и связался с плохой кампанией. По словам исполнительницы, Луговцова видели в неадекватном состоянии, а употреблял он вещества покрепче алкоголя.

«Дома Алексей начал странно себя вести, говорил какой-то бред, мог неожиданно увезти маленькую дочь в другой город. У нас был постоянно разгром дома. Я стала его бояться, плакала на плече у своего духовника, надеясь, что скоро это кончится», — вспомнила певица.

По словам артистки, венчание в церкви семью не спасло. После развода Луговцов перестал общаться с дочерью, что очень расстраивает МакSим. Она считает первого мужа близким человеком и до сих пор готова прийти ему на помощь.

МакSим после развода сумела построить новые отношения. В 2014 году она родила от бизнесмена Антона Петрова вторую дочь Марию. Но и этот роман скоро закончился. Звезда призналась, что ждала и третьего ребенка, но ее проблемы со здоровьем привели к трагическому исходу.