Поклонники Насти Каменских восхитились внешностью ее молодой матери

Москва, 6 ноября. Популярная певица Настя Каменских показала свою молодую мать. Поклонники пришли в восторг от внешности родственницы.

По случаю дня рождения Каменских опубликовала совместное с мамой фото, сделанное во время прогулки по городу. На кадре женщины, обнявшись, лучезарно улыбаются. Видно, что мама и дочь с пользой проводят время совместный досуг.

«Какое счастье, что именно ты моя мама! Добрая, веселая, красивая, современная, любящая, невероятная, моя Лидочка! Я поздравляю тебя с твоим днем рождения!» — написала певица, признавшись матери в любви.

Поклонники дивы были поражены, как молодо выглядит мама 33-летней певицы. Они одарили именинницу теплыми словами с комплиментами.

«Вау, какая красивая мама»; «Очень красивые!»; «Обе красотки», — пишут преданные фанаты знаменитости.

Многие также поздравили мать Каменских с праздником, присоединившись к поздравлениям певицы: «Поздравляю маму Лиду с днем рождения! Здоровья, счастья и успехов!»