Разведенный Прилучный отметил день рождения с детьми

Москва, 6 ноября. Актер и телеведущий Павел Прилучный показал в Instagram, как отпраздновал свой день рождения.

Актеру 5 ноября исполнилось 33 года. До развода вечеринки по случаю дня рождения Прилучному устраивала его супруга, модель и актриса Агата Муцениеце.

В этом году актер отметил событие в кругу друзей и детей. Судя по видео, опубликованному в Instagram Stories, в гости Прилучный позвал бойца смешанных единоборств Адама Яндиева. Примечательно, что вместо торта у разведенного актера был мясной пирог.

«Вот такой вот торт. Такой вот день рождения у нас», — прокомментировал актер и показал убранство праздничного стола.

Фанаты актера продолжают активно обсуждать его роман с актрисой, звездой сериала «Папины дочки» Мирославой Карпович. Девушка предпочитает открыто не высказываться об отношениях, а говорить лишь намеками, однако пару не раз видели вместе.

Муцениеце при этом приписывают роман с женатым режиссером Джаником Файзиевым.