Жена Джастина Бибера отреагировала на слухи о первой беременности

Вашингтон, 6 ноября. Жена знаменитого канадского певца Джастина Бибера Хейли отреагировала на домыслы о ее первой беременности.

Модель узнала, что Us Weekly собирается опубликовать материал о том, что звездная пара якобы ждет ребенка. Супруга Бибера решительно опровергла эту информацию в Instagram Stories.

«Поскольку я знаю, что вы, ребята из Us Weekly, собирались опубликовать свой маленький материал, знайте: я не беременна», — написала модель.

23-летняя девушка посоветовала думать о более важных вещах, в частности, о выборах президента США.

«Так что, пожалуйста, прекратите писать ложные истории из своих «источников» и сосредоточьтесь на том, что важно, например, на выборах», — заключила она.

Модель — младшая дочь актера Стивена Болдуина. Замуж за Бибера она вышла в 2018 году. Причем пара долго скрывала отношения, прикрываясь дружбой. До этого канадский музыкант в течение трех лет встречался с певицей и актрисой Селеной Гомес.