Эвелина Бледанс поедет на лечение в Крым

Москва, 6 ноября. Известная российская актриса и ведущая Эвелина Бледанс собирается поправить здоровье в одном из крымских санаториев. Об этом актриса сообщила в интервью ФАН.

«В понедельник полечу в Крым, в один из санаториев — меня пригласили. Я думаю, надо немного отдохнуть и полечиться, если пригласили. Тем более, если есть возможность. Хочу восстановиться и солнышка взять крымского», — рассказала Бледанс.

Свободное время у актрисы появилось из-за того, что спектакли, в которых она участвует, постоянно переносятся. По словам собеседницы Федерального агентства новостей, сначала все отменили весной, потом отодвинули на лето и вот теперь опять перенесли на неопределенный срок.

Ситуацию с коронавирусом Эвелина называет большим испытанием для всех.

«Тяжело все это происходит. Все, наверное, переносят эту ситуацию тяжело, это большое испытание для всех нас. Сложно, очень сложно. Пытаемся, конечно, себя чем-то занять. Надеемся на лучшее, пережидаем этот непростой период», — прокомментировала актриса.

После возвращения из Крыма Бледанс собирается принять участие в съемках нескольких проектов. Каких именно, она не назвала, сославшись на старое актерское поверье — до начала съемок не стоит о них рассказывать, чтобы ничего не сорвалось. Тем более в такое непростое время, добавила Эвелина Бледанс.

В семье актрисы уже начинают планировать и празднование Нового года. По словам собеседницы ФАН, скорее всего, вся семья встретит этот праздник дома — с елкой, оливье и мандаринами.