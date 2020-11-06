Юрий Куклачев рассказал, кто заразил его коронавирусом

Москва, 6 ноября. Советский и российский артист цирка и дрессировщик кошек Юрий Куклачев рассказал ФАН, что в свой 71-й год тяжело перенес заболевание коронавирусом. Более того, худрук Театра кошек в Москве даже знает, кто его заразил.

«Я заразился, потому что часто фотографировался с детьми, — признался артист. — Они любят со мной фотографироваться. Везде, где увидят: на улице, в магазинах — подходят, обнимаются. А ведь они переносят вирус как насморк».

Куклачев добавил, что кроме него в Театре кошек никто коронавирусом не заразился. Сам артист перенес болезнь достаточно тяжело.

«У нас в театре никто не болел, кроме меня. Я уже на восьмом десятке, 80% легких было поражено… Ну ничего…» — вздохнул дрессировщик.

Собеседник ФАН отметил, что, заразившись, он пять дней провел дома, лечась травами, но потом все-таки угодил в больницу.

Куклачев рассказал, как его театр сейчас переживает период пандемии. С 1 августа коллективу разрешили работать, однако гастроли пришлось отменить.

«Мы не смогли поехать летом на гастроли в Крым и на Кавказ, у них там открытые площадки», — поведал худрук Театра кошек и добавил, что удивлен таким решением властей.

Вместо этого коллектив театра поехал в Крым просто отдохнуть. И в Ялте артисты увидели массу народа.

«К морю нельзя было подойти, ни одного человека в маске, никакого коронавируса! А выступление — запрещено. А ведь на улице — это то же самое, что у моря: не в помещении», — возмутился артист.

Куклачев добавил, что сегодня Театр кошек работает ежедневно, но из-за норм безопасности заполнено всего ползала — 150 из 300 мест. Дети очень счастливы присутствовать на представлениях, подчеркнул дрессировщик.